Facebook protege celebridades da moderação padrão, diz jornal

O Facebook afirma aplicar suas regras de moderação de conteúdos a todos os que usam a rede social, mas um grupo seleto de usuários teria acesso a concessões especiais. A polêmica foi levantada pelo The Wall Street Journal, em matéria publicada nesta segunda-feira (13).

De acordo com documentos obtidos pelo jornal, “alguns milhões de usuários VIP” do Facebook e do Instagram estariam incluídos em um programa secreto denominado “XCheck”, que tem suas próprias regras de moderação. Esse público pode ser isento de algumas ou todas as normas padrão.

Ao contrário dos usuários comuns, que têm uma postagem removida imediatamente caso as tecnologias de inteligência artificial detectem algo errado, os perfis privilegiados conseguem manter tais conteúdos ativos por um tempo. O relatório aponta que eles só podem ser excluídos após passarem por uma moderação diferenciada.

Esse processo inclui moderadores mais bem treinados para garantir a aplicação correta dos termos de uso, mas a publicação afirma que apenas 10% das postagens enviadas foram realmente revisadas. Os documentos mostram ainda que cerca de 5,8 milhões de usuários estavam na lista especial em 2020.

