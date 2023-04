Justiça suspende Telegram em todo o Brasil e determina multa de R$ 1 milhão

Decisão foi tomada depois que o app se recusou a fornecer informações solicitadas pela PF referentes aos grupos com conteúdos neonazistas.

A Justiça Federal do Espírito Santo determinou nesta quarta-feira, 26, a suspensão imediata do aplicativo Telegram pelas operadoras de telefonia e lojas de aplicativo. A decisão foi tomada depois que o Telegram se recusou a fornecer as informações solicitadas pela Polícia Federal referentes aos integrantes e administradores de grupos com conteúdos neonazistas.

De acordo com a PF, as empresas de telefonia responsáveis pelas lojas de aplicativos em celulares já receberam o ofício sobre a suspensão do Telegram. Além da suspensão, a Justiça Federal também aumentou a multa aplicada ao aplicativo por não fornecer dados de R$ 100 mil para R$ 1 milhão por dia.

A última sexta-feira, 21, foi o prazo para que o Telegram entregasse os dados pedidos pela PF. A plataforma, no entanto, não forneceu todas as informações solicitadas, o que resultou na decisão da Justiça.

App já havia desconsiderado notificação

O Telegram já havia desconsiderado uma notificação do governo federal sobre medidas para conter a disseminação de ameaças a escolas e pode ser suspenso no Brasil. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o governo abrirá um processo administrativo contra a empresa. O processo pode resultar em multas até eventualmente suspensão das atividades no território nacional.

Veja mais no Edital Concursos

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...