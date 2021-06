Saiba como postar foto com música no Status do WhatsApp

Tamires Ferreira

Diferente do Instagram e Facebook, o WhatsApp não possui recursos para postar fotos com músicas nos Status. Nem quando salvamos o Story com música de outra rede social e postamos no ‘Whats’ ele reconhece o som. Entretanto, com a ajuda do app Clips é possível alcançar o resultado que você deseja. Acompanhe o tutorial abaixo e saiba como.

O Clips é um aplicativo de edição de vídeos que possui opções de músicas e permite que elas sejam anexadas a fotos. Muitos apps voltados a edição de vídeos permitem que o truque seja feito, como o InShot, por exemplo. Para o nosso teste vamos usar o Clips instalado em um iPhone 7, que consideramos simples de usar. O programa está disponível para celulares Android e iOS (iPhone).

Como colocar música em foto pelo app Clips?

Baixe o app ‘Clips’ e selecione a imagem em qual deseja adicionar a música; Clique no ícone de música no canto superior da tela e depois em “Trilhas Sonoras” para escolher um dos sons sugeridos pelo app; Toque na música – no primeiro toque ele efetuará um download, no segundo você ouve e seleciona o som. Volte para a tela anterior clicando na setinha “Voltar”, em seguida clique em “Ok”;

