Senac promove evento gratuito sobre saúde mental durante a pandemia

Em formato de mesa redonda, o evento reúne profissionais atuantes na saúde mental no Amapá, para fortalecer a campanha Setembro Amarelo

Nesta terça-feira (28), às 15h, no auditório do Senac, o Sistema Fecomércio AP, por meio do Senac Amapá, realiza o evento Setembro Amarelo 2021, com o tema “Saúde emocional em tempos de pandemia e isolamento social”. Em formato de mesa redonda, o evento é gratuito, aberto ao público e segue os protocolos de saúde.

Para compor a mesa redonda convidamos as psicólogas Dra. Josiliane Teixeira e Dra. Talyta Pontes, que abordarão as estratégias para enfrentar o adoecimento emocional, as influências e consequências do isolamento social na sociedade, as mudanças de comportamento pós pandemia e os impactos psíquicos e emocionais envolvendo o isolamento social na pandemia.

A mediação do evento fica a cargo do instrutor do Senac, o enfermeiro Pedro Andrade que fará a condução da interação e debate entre os palestrantes.

Setembro Amarelo

Setembro amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio que surgiu em 2015, com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a necessidade de cuidar da saúde mental. Sua importância ficou ainda mais evidente na sociedade brasileira, após o surgimento da pandemia e o isolamento social que deixou milhões de pessoas desestabilizadas. É um mês para dar visibilidade à um tema delicado, que têm solução.

ASCOM Senac-AP

