‘Lua de Morango’ acontece nesta quinta-feira (24); confira dicas para ver a última superlua de 2021

Os amantes de eventos astronômicos como as “superluas” terão a oportunidade de ver a última de 2021 nesta quinta-feira (24). A chamada “Lua de Morango”, embora não tenha grande mudança na aparência, ficará maior por causa da proximidade do astro com ao planeta Terra.

De acordo com o professor de Astronomia do Colégio do Corpo de Bombeiros, Romário Fernandes, no Estado do Ceará, ela surgirá às 17h35. Esta será a terceira Lua cheia mais próxima da terra neste ano, atrás das de maio e abril.

Para ele, o ideal é ver a Lua cheia quando ela estiver nascendo, pois o efeito visual se desfaz rapidamente. “Quanto mais cedo, mais interessante fica. Se deixar passar 20, 30 ou 40 minutos, passa”.

Romário Fernandes explica que, somado ao tamanho aparente da Lua cheia, que se destaca, a “Lua de Morango” chamará ainda mais atenção se a pessoa estiver próxima ao horizonte.

“Nosso cérebro potencializa o tamanho aparente da Lua cheia quando a vemos perto de prédios, árvores, montanhas. O efeito visual fica mais significativo”, indica.

FENÔMENO

Segundo o professor de Astronomia, o momento exato da formação da superlua varia de mês para mês e de órbita para órbita, e acontece quando coincide o período de Lua cheia com o perigeu (quando a Lua fica mais perto do planeta Terra).

“Ela faz um giro em torno da Terra uma vez em pouco menos de um mês. Como a órbita é elíptica, não circular, faz com que mensalmente ela fique perto e longe do Planeta”, ressalta.

