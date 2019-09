Segurança virtual para adolescentes – Garanta que seus filhos não estão conversando com pessoas erradas na internet

Não há dúvidas que a internet é um instrumento com um potencial maravilhoso para a educação, conhecimento e sociabilidade das crianças e adolescentes. Mas é preciso tomar muito cuidado com o jeito como os filhos a usam, porque ela também pode trazer muitos perigos.

Boa parte das redes sociais tem restrições de idade. O Facebook, por exemplo, não permite cadastro de pessoas com menos de 13 anos. Mas na prática sabemos que não é bem assim que funciona e muitas crianças e adolescentes simplesmente mentem a idade para se cadastrar.

Os perigos da internet para adolescentes

Nas redes sociais, os adolescentes podem entrar em contato com as mais diversas pessoas de todos os lugares do mundo. Exatamente por isso, existem muitos perigos. Casos recentes que aconteceram no Brasil mostraram esses perigos, como nos crimes que foram combinados através de fóruns virtuais onde eram propagados e disseminados discursos de ódio e apoio ao uso de armas de fogo.

Além disso, também existem os criminosos que se passam por pessoas mais novas para marcar encontros com adolescentes através da internet. Usando um perfil com fotos e nome falso, eles ficam protegidos pelo anonimato das redes sociais. Então é imprescindível saber o que seus filhos estão fazendo nas redes sociais. Além disso, saber como os filhos usam a internet pode ser importante para diversas outras coisas:

Descobrir quais são os interesses dos filhos, e assim conseguir melhorar a relação com eles;

Saber se os filhos estão com a saúde mental prejudicada por algo;

Saber se os filhos estão sofrendo bullying na escola ou qualquer tipo de ameaça.

Descobrir se os filhos estão escondendo alguma coisa dos pais.

Como saber o que meus filhos estão fazendo nas redes sociais

Hoje em dia, graças à tecnologia, existem diversas maneiras de saber o que as crianças e os adolescentes fazem na internet. Um dos mais consolidados método de controle parental da atualidade é o uso dos aplicativos espiões. Com os aplicativos desse tipo, os pais conseguem fazer um monitoramento completo de tudo que os filhos fazem na internet, monitorar facebook desde os sites em que eles entram até a localização do celular em tempo real.

Garantindo a segurança dos adolescentes com aplicativos espiões

Os aplicativos espiões geralmente são fáceis de se usar e são feitos exatamente para que os pais preocupados possam monitorar os filhos. Através da interface oferecida pelos aplicativos deste tipo, é possível ver quais aplicativos os filhos usam, com quem eles conversam, ler as mensagens, saber quais vídeos eles assistem, ver onde eles estão e até mesmo bloquear algum tipo de conteúdo. E não é necessário ter medo: no caso de usados para manter os filhos seguros, os aplicativos espiões estão totalmente amparados pela lei.

Existem diversos aplicativos espiões disponíveis no mercado, e depois de alguns testes percebemos que o melhor para garantir a segurança dos adolescentes é o mSpy. Ele tem funções mais apropriadas para o controle parental e também é o mais seguro, pois em vários anos de existência nunca apresentou falhas. Ele funciona em todos os dispositivos, garantindo que você conseguirá usá-lo com seus filhos e mantê-los longe de todas as ameaças que chegam através da internet.

