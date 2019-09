Editais Agente de Saúde: Seleções ofertam 170 vagas de nível médio!

Prefeituras abrem seleções com ganhos de até R$ 1.317,18 para agente de saúde. Confira como se inscrever!

AMANDA FRANÇA

Prefeitura de Canaã dos Carajás, no estado de Pará, e também a Prefeitura de Cruzeiro no Sul, no Acre, estão com inscrições abertas em seleções para agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias.

Os dois seletivos oferecem 170 vagas e ,para ocupar os cargos, exigem Ensino Médio completo. Os rendimentos ofertados são de R$ 1.250,00 ou R$ 1.317,18. Confira mais detalhes logo abaixo:

Concurso Canaã dos Carajás PA

Prefeitura de Canaã dos Carajás, no Pará, por meio da Secretaria Municipal de Saúde divulgou edital de processo seletivo:

Vagas: 70 sendo 22 imediatas e 48 para formação de cadastro de reserva

Cargos: agente de combate às endemias e agente comunitário de saúde

Salário: R$ 1.317,18

Inscrições: de 25 de setembro a 1° de outubro presencialmente na sede do Conselho Municipal de Saúde, situada à Rua Ulisses Guimarães, s/n das 8h às 14h. No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

Formulário de inscrição, devidamente preenchido e assinado;

Original e cópia do RG e CPF;

Comprovante de conclusão do Ensino Médio;

Declaração de residência, juntamente com um comprovante da mesma (para o cargo de ACS).

Provas: os inscritos serão avaliados por meio de provas objetivas e curso de formação inicial

Concurso Cruzeiro do Sul AC

Prefeitura de Cruzeiro do Sul, no Acre, com o apoio da pasta de Gestão e Administração abriu processo seletivo simplificado:

Vagas: 100

Cargos: agente de combate às endemias

Salário: R$ 1.250,00 para carga horária de 40 horas semanais

Inscrições: até às 20h59 do dia 22 de outubro, observando o horário local do estado do Acre, pelo site www.ibfc.org.br

Provas: prova objetiva de múltipla escolha a ser aplicada no dia 24 de novembro de 2019

Via Edital Concursos

Curtir isso: Curtir Carregando...