Como proteger a casa durante a temporada de chuva e evitar infiltrações

Aprenda a identificar infiltrações e descubra estratégias para evitar danos irreversíveis com inspeções regulares e manutenção preventiva

A chegada das chuvas traz preocupações com possíveis rachaduras e infiltrações que podem surgir nas casas devido ao desgaste natural das estruturas conforme o tempo ou as pressões externas.

Elas comprometem a estética e podem gerar consequências mais graves, como instabilidade estrutural, desenvolvimento de fungo ou bolor, danos irreversíveis à madeira e outros materiais utilizados na construção.

Existem diversas soluções práticas e eficazes para garantir a segurança das residências. A manutenção regular do telhado e das paredes, com borracha líquida ou tinta impermeabilizante, ajuda a prevenir o surgimento dessas falhas. Conheça mais dicas a seguir.

Como identificar sinais de infiltração

Para identificar os primeiros sinais de infiltração, é importante estar atento. Manchas e bolhas na pintura, assim como mofo e bolor em áreas específicas do telhado ou das paredes, indicam que a água está se acumulando nas estruturas da casa.

Se identificar um ou mais desses sinais, é importante agir rapidamente para evitar danos maiores:

Identifique a fonte da infiltração: observe se a água está entrando pelas paredes, pelo teto ou pelo piso. Investigue se há falhas no telhado, nas calhas ou nas janelas;

Impeça que a água se espalhe: caso a infiltração esteja ativa, utilize barreiras temporárias, como lonas ou panos, até fazer o reparo definitivo;

Chame um profissional: em alguns casos, pode ser necessário contratar um especialista para identificar e solucionar as causas da infiltração.

Inspeções e manutenção

Realizar inspeções periódicas na casa é um passo essencial para prolongar a vida útil da construção, economizando recursos financeiros a longo prazo. Você pode fazer isso mensalmente, durante as estações chuvosas, sazonalmente, antes do inverno ou da primavera, ou anualmente, dependendo das condições climáticas da região em que sua casa está.

Verifique telhas quebradas, danificadas ou soltas, bem como rachaduras e materiais desgastados. Limpe a calha regularmente para permitir que as águas pluviais não se acumulem, evitando a formação de bolor e danos à estrutura. Você também pode considerar instalar telas protetoras, que afastam animais pequenos e partículas maiores do sistema de drenagem.

Durante a temporada de chuvas, as poças de água que se formam em pontos baixos do terreno podem facilmente se infiltrar nas fundações, causando danos à estrutura. Uma das maneiras mais eficazes de corrigir isso é preencher as áreas com terra adequada para nivelamento, como de jardim ou vegetal. Isso ajuda a direcionar a água para os espaços adequados de drenagem.

Se você mora em um local em que o terreno é muito plano ou sujeito a grandes volumes de chuva, pode ser necessário construir barreiras ou muros de contenção de solo para direcionar a água para os sistemas de drenagem. Isso evita que a água invada a casa e forme poças.

Cuidados com o jardim e outras áreas verdes

Se não forem devidamente cuidados, o jardim e as áreas verdes ao redor da casa podem virar pontos críticos durante a temporada de chuvas. O excesso de vegetação, em especial, de plantas com raízes profundas, pode interferir nos sistemas de drenagem e gerar acúmulo de água.

Um dos métodos mais eficazes para garantir que as plantas não gerem infiltrações é a instalação da drenagem subterrânea, que direciona a água da chuva para longe da casa, sem interferir no crescimento da vegetação.

Optar por plantas com raízes mais rasas ou que não se espalham muito pode ser uma solução inteligente. Priorize espécies que ajudem a absorver a água de maneira eficiente, como gramíneas e flores resistentes ao excesso de água.

Além disso, use sistemas de irrigação que permitem controle mais eficiente, como por gotejamento, para evitar encharcar as áreas críticas do jardim. O excesso de água no solo pode sobrecarregar o sistema de drenagem e agravar a infiltração.

