CSA anuncia parada programa de água em sistema de captação de Macapá

Os serviços serão realizados na Captação de Água Bruta de Macapá e durarão cerca de 12h.

A Concessionária de Saneamento do Amapá, CSA, realiza a partir das 0h do dia 9 de janeiro, uma parada programada no fornecimento de água para realização de obras de melhoria nos sistemas da Captação de Água Bruta de Macapá.

Durante a operação, que terá duração de 12 horas, serão realizados os serviços de instalação de válvulas na saída da bomba de captação além de manutenções preventivas na adutora de água bruta, responsável por captar a água do Rio Amazonas.

Os trabalhos permitirão a automatização do sistema de água, que será controlado via Centro de Operações Integradas da CSA, além da redução de 20% do tempo de recuperação em caso de intercorrências com o fornecimento de água.

O fornecimento será interrompido em todos os bairros de Macapá durante a ação em exceção dos que são atendidos por sistemas isolados, que são eles: Cabralzinho, Brasil Novo, Fazendinha, Mestre Oscar, Floresta tropical, Terra Nova e Conjunto Habitacional Açucena.

Após a finalização dos trabalhos, o fornecimento de água retornará de forma gradativa em até 72h, tempo necessário para pressurização da rede.

Durante o período de obras, a CSA orienta que os clientes façam o armazenamento e utilizem estratégias de uso racional da água em seus reservatórios domiciliares. Para outras informações ou ocorrências, o atendimento 24h está disponível gratuitamente no telefone 0800 086 0116.

Melhorias

Desde a sua concessão, a CSA tem trabalhando em uma série de investimentos para garantir a melhoria do sistema que abastece a capital. Desde que iniciou as obras de ampliação e modernização, já houve um aumento de 39% na volumetria de água que sai da Captação de água para a ETA de Macapá.

Na Captação, foi feita a instalação de 3 bombas reservas, reforma da estrutura, instalação dos novos transformadores e novos painéis.

Na Estação de Tratamento de Água de Macapá, ETAM, foi realizada a instalação do hidrogeron, equipamento que transforma o sal em cloro, além da reforma do filtro, decantador, ativação do reservatório e a troca de comportas.

No Centro de Reservação, localizado no bairro Jardim Felicidades, foi feita a limpeza, troca de válvulas, instalação de painéis e a troca de bombas

Para a Zona Norte da capital, foi feito o trabalhado de expansão da rede, levando água para comunidades que não recebiam água tratada por meio do sistema da empresa além de novas redes para a região central.

Macapá, 06 de janeiro de 2025

Comunicação CSA

