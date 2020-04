Waldez nomeia nova secretária na Saúde para coordenar assistência médica no enfrentamento a Covid-19

Segundo o governo, o reforço na equipe fortalecerá ações de assistência em saúde, como a ampliação de leitos no estado.

O governo do Amapá, Waldez Góes, nomeou nesta quarta-feira, 15, a nova secretária adjunta de Enfrentamento ao Covid-19, Maracy Andrade, para coordenar a assistência médica durante a pandemia, a exemplo da ampliação de leitos clínicos e de unidades de cuidado intensivo.

O anúncio ocorreu durante reunião com membros do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (Coesp) e das secretarias de Estado da Saúde (Sesa) e da Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Maracy Andrade tem residência em clínica médica e pneumologia, pela Universidade Federal Fluminense, e vasta experiência na área da medicina de família. Ela atuou por sete anos no Hospital da Mulher Mãe Luzia.

Durante a reunião, o governador também abordou as providências para a abertura do segundo Centro de Atendimento Clínico Covid-19, que vai garantir a ampliação de leitos para pacientes em casos clínicos ou agravados pela doença.

Os trabalhos serão focados nos dois centros de tratamento do Covid-19, o primeiro deles instalado no Hospital de Clínicas Alberto Lima (HCal) e, o segundo, no prédio da Maternidade Bem Nascer, na zona norte de Macapá.

Além dos centros, a assistência em saúde será reforçada nos municípios mais populosos como Santana, na região metropolitana, em Laranjal do Jari, que faz divisa com o Pará, e em Oiapoque, fronteira com a Guiana Francesa.

“Vamos conciliar as ações da Sesa junto aos profissionais para efetivar as políticas de enfrentamento. Vamos estar atuando nos dois centros e em todo estado, organizando e gerenciando a estrutura e fluxo”, disse Maracy.

