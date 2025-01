TJAP nomeia 64 aprovados no 13º Concurso Público para Servidores Efetivos e agenda posse para o dia 5 de fevereiro

O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP) publicou, na segunda-feira (6), no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) nº 03/2025, a nomeação de 64 aprovados no 13º Concurso Público para Servidores Efetivos da Justiça do Amapá. O ato, Portaria nº 74276/2025-GP, é assinado pelo presidente do TJAP, desembargador Adão Carvalho, e também agenda a posse para 5 de fevereiro próximo.

Entre os nomeados na Área Administrativa, estão Analistas Judiciários de Apoio Especializado em Administração (02), Serviço Social (02), Biblioteconomia e Documentação (01), Ciências Contábeis (06), Controle Interno (03) e Pedagogia (01). Na Área Judiciária, foram nomeados Analistas de Direito (09) e de Execução de Mandados (02).

O ato nomeou, ainda, os aprovados para Técnico Judiciário para Apoio Especializado em Informática (02) e Técnicos para Áreas Judiciária e Administrativa (34).

A Portaria considera os pedidos de desistência e reclassificação de candidatos aprovados no concurso, objeto do Edital nº 01/2023, e visa suprir vagas existentes no quadro de pessoal para garantir a continuidade e eficiência da prestação jurisdicional (serviços públicos oferecidos pelo Poder Judiciário) à sociedade.

De acordo com o desembargador-presidente do TJAP, Adão Carvalho, a posse dos novos servidores representa um marco na história do Tribunal de Justiça do Amapá, que em janeiro de 2025 completa 34 anos de instalação, e desta gestão. “É nosso compromisso garantir que seu ingresso na instituição se traduza em uma melhoria significativa nos serviços prestados à sociedade – que já é reconhecida por sua excelência. Cada novo servidor, e nomeamos quatro além do inicialmente anunciado, traz consigo uma energia renovada e um compromisso com a justiça; valores que são essenciais para o desenvolvimento do nosso estado”.

As nomeações seguem a ordem das Listas Finais de Aprovados em cada Cargo/Especialidade. A quantidade de nomeações atende aos critérios de conveniência e oportunidade definidos pela administração, que considera fatores como a necessidade de reposição de quadro e a disponibilidade orçamentária e financeira.

A cerimônia de posse contará com a presença de familiares e amigos dos novos servidores. O local e horário do evento serão divulgados posteriormente.

Sobre o concurso

O certame, realizado em 24 de março de 2024, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), contou com cerca de 7.200 candidatos inscritos para as provas do período da manhã (analista/especialidades) e, aproximadamente, 15.700 para as provas da tarde (técnico). Foram ofertadas 60 vagas, além de cadastro reserva para os cargos de Analista Judiciário/Especialidades e Técnico Judiciário.

