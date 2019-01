SESI divulga processo seletivo para contratação de Jovem Aprendiz

Macapá – O Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá está com 12 vagas abertas até amanhã, 17 de janeiro, para contratação de Jovem Aprendiz. Para concorrer a uma vaga, o candidato deve ter no mínimo 14 e no máximo 23 anos. Precisa, também, ter concluído o Ensino Fundamental, e estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio.

As vagas são para o cargo de Assistente Administrativo e as funções serão desempenhadas no SESI Macapá ou Santana. As inscrições devem ser feitas no site do SENAI, https://www.ap.senai.br/inscricoes. Os inscritos farão uma prova de conhecimento, se aprovados passarão pela etapa de comprovação e análise documental, e entrevista. Todas as fases são eliminatórias.

Toda indústria que tenha, ao menos, sete empregados é obrigada, por lei, a contratar o número de aprendizes equivalente a 5%, no mínimo, e 15%, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional. A seleção dos candidatos é feita pela própria empresa.

Os jovens aprendizes trabalham no regime da Consolidação das Leis doTrabalho (CLT) que garante ao estudante o direito a um salário mínimo e benefícios, entre eles estão: vale-refeição, vale-transporte e assistência médica.