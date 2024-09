Hospital de Tartarugalzinho registra primeiro nascimento em menos de 24 horas após inauguração pelo Governo do Amapá

O pequeno Kevin de Bruyne foi o primeiro tartarugalense a nascer na unidade de saúde que foi entregue pelo governador Clécio Luís na terça-feira, 17.

O Governo do Amapá registrou o primeiro nascimento no novo Hospital de Pequeno Porte Maria Odete Vilhena Parize, em Tartarugalzinho, em menos de 24 horas após a inauguração. Com um parto humanizado, na noite de terça-feira, 17, Kevin de Bruyne Figueiredo dos Santos nasceu com o suporte da equipe da unidade hospitalar.

Pesando 3,1 quilos e medindo 51 centímetros, Kevin é o segundo filho de Katicielli da Costa Santos, de 19 anos. Ela conta que desde a sua chegada ao hospital foi bem acolhida pelas profissionais da saúde, que lhe deram o suporte necessário durante todo o processo do parto. Os dois receberam alta nesta quarta-feira, 18, e passam bem.

Equipe de profissionais da unidade de saúde que acompanhou o parto”Me senti muito acolhida, a equipe me passou muita segurança e carinho, o que me ajudou na hora do parto. Foi um dos melhores atendimentos que já tive, fiquei em um lugar confortável, só tenho a agradecer a todos que me ajudaram a trazer o Kevin ao mundo”, re latou a mãe.

Nas redes sociais, o governador Clécio Luís fez questão de registrar a felicidade de poder oferecer aos moradores, um atendimento em saúde digno, como a comunidade merece, e aproveitou para parabenizar a mãe, Katicielli.

“Olha só quem estreou o novo Hospital de Tartarugalzinho que entregamos hoje. O pequeno Kevin dos Santos, um meninão de 3,1 quilos, chegou nesta noite para marcar esse novo tempo da saúde pública do nosso estado. Parabéns, mamãe Katicielli. Desejo muita saúde e proteção de Deus para esse mais novo tartarugalense. Receber o Kevin em um hospital novinho e todo equipado é celebrar o futuro do Amapá! É isso que eu quero para o meu povo. É nesta saúde pública que eu acredito e trabalho diariamente. Nós temos muito para fazer ainda, mas sei que estamos no caminho certo”, postou o governador.

O pequeno Kevin foi assistido pela equipe de enfermagemA secretária de Estado da Saúde, Débora Okabaiashi, reforçou que o hospital além de oferecer o atendimento em saúde, tem como missão acolher pacientes de forma humanizada.

“Essa é mais uma unidade para atender a população de forma efetiva, segura e completa. Toda a estrutura do hospital foi pensada para atender as necessidades da população e, acima de tudo, de forma humanizada para que nossos usuários se sintam confortáveis e acolhidos”, destacou a secretária.

Hospital de Pequeno Porte Maria Odete Vilhena Parize

Sala pediátrica do novo Hospital de Tartarugalzinho

Com 12 leitos, a estrutura possui espaços como salas de estabilização, observação e enfermarias, além de leitos pediátricos, pré e pós-parto com cama mecânica e berço aquecido, laboratório de análises clínicas e patológicas, farmácia e serviço de imaginologia com raio-x. A equipe médica é composta por quatro clínicos-gerais e um ginecologista obstetra.

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...