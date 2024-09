Imersão nas tradições culturais e religiosas: Quilombo Groove – Preces, Louvores e Batuques

A partir do dia 24 de Setembro, a Maloca da tia Chiquinha, localizada na Rodovia do Cúriau Ap-70, será o cenário de uma programação vibrante e cheia de energia, com o evento Quilombo Groove – Preces, Louvores e Batuques. Durante sete dias, o público será convidado a mergulhar de cabeça nas raízes culturais da comunidade, com uma agenda repleta de atividades emocionantes e gratuitas.

Você poderá participar de oficinas de percussão, aprender a confeccionar os instrumentos do tradicional marabaixo e batuque, degustar a famosa gengibirra – bebida típica da região – e mergulhar em rodas de conversa com músicos e pesquisadores locais. E não para por aí! O evento ainda traz uma feira de produtos quilombolas valorizando a agricultura familiar, uma exposição fotográfica, contação de histórias ancestrais com a mestra Esmeraldina e shows musicais eletrizantes que prometem sacudir a Maloca da Tia Chiquinha.

Segundo Cláudio Silva, produtor executivo da Companhia Ói Nóiz Akí, a ideia é proporcionar uma experiência única: “Queremos que as pessoas vivam o Quilombo do Curiaú intensamente. Imagine acompanhar de perto o preparo da gengibirra ou a criação dos tambores que ressoam nas festas de batuque e marabaixo, tudo isso nas casas dos próprios moradores do Quilombo!”

Com uma mistura contagiante de arte, cultura e história, a mostra promete conectar o público às tradições quilombolas de uma forma nunca antes vista. Vai ser uma semana mágica, repleta de energia, música e ancestralidade

As atividades seguem até o dia 29 de setembro e são imperdíveis para quem quer se conectar com a essência do Curiaú.

Veja a programação

24 Setembro

Oficina de percussão

Horário: 14h

Duração: 2h

Nº de Vagas: 30

Confecção de instrumentos (marabaixo e batuque) com materiais recicláveis

Horário: 15h

Duração: 2h

Nº de Vagas: 30

Facilitador: artesão e luthier Mestre Pedro Bolão

Contação de histórias

Horário: 16h

Duração: 1h

Facilitador: Mestra Esmeraldina dos Santos

Demonstração técnica de produção da gengibirra

Horário: 17h

Duração: 1h

Nº de Vagas: 30

Facilitadora Nêga do Biluca

Horário: 17h

Abertura da programação

Atendimento à imprensa

23 de Setembro

Oficina de percussão

Horário: 14h

Duração: 2h

Nº de Vagas: 30

Facilitadores:

Confecção de instrumentos (marabaixo e batuque) com materiais recicláveis

Horário: 15h

Duração: 2h

Nº de Vagas: 30

Facilitador: artesão e luthier Mestre Pedro Bolão

Contação de histórias

Horário: 16h

Duração: 1h

Facilitador: Mestra Esmeraldina dos Santos

Demonstração técnica de produção da gengibirra

Horário: 17h

Duração: 1h

Nº de Vagas: 30

Facilitadora Nêga do Biluca

26 de setembro:

Zion e Caçula Bem de Rua (AP)

Batuque do Pedrão (AP)

Negro de Nós (AP)

Sérgio Pererê e Maurício Tizumba (BH)

Feira de produtos do Quilombo

Praça de Alimentação

27 de setembro:

Jhímmy Feiches (AP)

Raidol (PA)

Marabaixo do Lagoinho (AP)

Grupo Senzalas (AP)

Feira de produtos do Quilombo

Praça de Alimentação

28 de setembro:

Brenda Zeni (AP)

Trio Manari (PA)

Grupo Raízes do Bolão (AP)

Feira de produtos do Quilombo

Praça de Alimentação

29 de setembro:

Heranças Ancestrais do Curiaú

Tani (AP)

Almério e Martins (PE)

Afro Brasil (AP)

Feira de produtos do Quilombo

Praça de Alimentação

