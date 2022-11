MP-AP lança aplicativo para mapeamento de denúncias de crimes ambientais 

Com o objetivo de obter a colaboração da população amapaense como agente fiscalizador de crimes ambientais, o Ministério Público do Amapá (MP-AP) lançou, nesta terça-feira (8), na Procuradoria-Geral de Justiça – Promotor Haroldo Franco, o aplicativo mobile “Radar Ambiental”. A iniciativa do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente (CAO Ambiental) e da 1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Macapá busca contribuir para a modernização da atuação do MP-AP no mapeamento de denúncias ambientais. O App está disponível gratuitamente nas versões Android e iOS.

O encontro foi conduzido pela procuradora-geral de Justiça do MP-AP, Ivana Cei, pelo ouvidor do MP-AP e promotor de Justiça do Meio Ambiente, Marcelo Moreira, e pela coordenadora do Centro de Apoio Ambiental (CAO Ambiental), promotora de Justiça Fábia Regina Martins. Participaram ainda o chefe de gabinete da PGJ, promotor de Justiça Paulo Celso Ramos e a coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Cidadania (CAO-Cidadania), promotora de Justiça Fábia Nilci.

O “Radar Ambiental” foi desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) do MP-AP, com a colaboração técnica do núcleo de GEO do CAO-Ambiental. A ferramenta tem como objetivo aumentar a eficiência e otimizar o tempo na atuação em defesa dos interesses da sociedade, com a facilidade da ferramenta em garantir fácil acesso da sociedade. Será possível, assim, visualizar mais facilmente os tipos de problemas ambientais, locais e a frequência que ocorrem.



“O aplicativo nasceu com a preocupação de incentivar o cidadão a dialogar e participar de decisões dentro do Ministério Público utilizando a tecnologia como aliada. Através do Radar Ambiental o cidadão consegue identificar e trazer informações que podem ajudar no nosso regimento e tomadas de decisões dentro da instituição”, ressaltou Marcelo Moreira.

O objetivo é que com o uso da ferramenta, as Promotorias de Defesa do Meio Ambiente possam atuar de maneira mais assertiva e alinhada com a comunidade, por meio de procedimentos individuais, Ações Civis ou a notificação de órgãos de controle responsáveis, para evitar crimes ambientais.

A coordenadora do CAO Ambiental enfatizou a importância da ferramenta e como vai auxiliar no controle e fiscalização. “O nosso propósito é apresentar para a sociedade um aplicativo eficiente, que possibilite haver um controle e fiscalização diante de eventuais crimes ambientais no nosso Estado”, enfatizou Fábia Regina.

Ao final da apresentação do aplicativo, a PGJ Ivana Cei elogiou a iniciativa e enfatizou a importância de apoiar e incentivar a modernização dentro da instituição. “Gostaria de parabenizar a todos pelo excelente trabalho e dedicação, especialmente a equipe do Departamento de Tecnologia da Informação, que desenvolveu uma ferramenta tão importante e que traz um grande diferencial ao MP-AP para melhor atender a nossa sociedade”, concluiu Ivana Cei.

Participaram ainda, de forma virtual, servidores do MP-AP que atuam nas unidades de defesa do meio ambiente.

Para baixar o aplicativo, acesse (via aparelho de telefone celular), nos links:

– Versão Android

– Versão iOS

