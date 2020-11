Presidente de Federação de Futebol da Bolívia é preso durante jogo

Rodriguez foi detido quando seleção nacional disputava Eliminatórias

O presidente interino da Federação de Futebol da Bolívia (FBF) foi detido pela polícia na noite de ontem (12) durante jogo das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo contra o Equador, devido a alegações de corrupção, disse um associado. Policiais à paisana surpreenderam Marco Rodríguez na arquibancada com jogadores que não atuavam na partida realizada no estádio Hernando Siles de La Paz, na capital.

Alguns times e o sindicato de jogadores profissionais da Bolívia acusaram Rodríguez de corrupção e lucro ilegal, além de não ter acatado uma ordem judicial que o obriga a deixar a presidência da FBF. Várias facções estão disputando o controle da entidade, e votações para escolher o ocupante da presidência entre 2020 a 2022 estão agendadas para hoje (13) e amanhã (14).

“Acreditamos que houve má fé aqui, acreditamos que o objetivo final é não ter uma eleição”, disse Gaston Uribe, diretor-executivo da FBF e associado próximo de Rodríguez. E acrescentou: “A polícia veio com uma comissão especial para apreender Marco Rodríguez”, disse Uribe ao canal de televisão ATB.

Uribe disse que Rodríguez sofreu problemas mentais súbitos quando a polícia tentou transferi-lo de La Paz para a cidade de Santa Cruz para continuar o processo judicial, e que ele foi hospitalizado.

O Equador venceu o jogo por 3 x 2 graças a um pênalti no final.

Reuters

