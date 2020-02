“PERA”: CTMac faz adaptação em sinalização horizontal

A Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac) iniciou nesta segunda-feira, 10, uma leve adaptação na sinalização horizontal de Macapá. Ela consiste na mudança da palavra “PARE” por “PERA”.

“Foi uma forma de homenagear o linguajar macapaense e descontrair um pouco a sinalização. É uma mudança apenas da escrita da palavra para o nosso regionalismo, mas o significado continua o mesmo”, explica o diretor-presidente da CTMac, André Lima.

A inspiração para a alteração veio de outras cidades do Brasil, como Barcarena, município do estado do Pará. A intenção é fazer em outras vias de Macapá. A Companhia já fez alguns experimentos no trânsito, como a faixa 3D e a pintura da faixa de pedestres com as cores do movimento LGBT.

Cássia Lima

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...