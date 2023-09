Dúvida sobre ajuste fiscal piora avaliação do mercado financeiro sobre o governo Lula

Quarta rodada da sondagem mostra que a avaliação positiva do governo recuou de 20% para 12% desde julho entre executivos de bancos e corretoras

· 95% não acreditam em déficit zero para 2024

· Maioria avalia que medidas em análise no Congresso contribuirão pouco para as metas do arcabouço fiscal

· Expectativa positiva para a economia cai de 53% para 36% e a negativa sobe de 21% para 34%

· Para 72%, a economia está na direção errada

· PAC é apontado como negativo por 71% dos entrevistados

· Para 80%, Copom manterá os juros em 12,75% na reunião de amanhã

A quarta edição da pesquisa quantitativa “O que pensa o mercado financeiro”, da Genial/Quaest, mostrou deterioração na expectativa do mercado para a economia, com impacto direto na avaliação sobre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O principal fator de pessimismo do mercado é a dúvida sobre o êxito do ajuste fiscal proposto: 95% não acreditam em déficit zero para 2024. A maioria avalia que, mesmo tendo boa chance de aprovação no Congresso, as medidas propostas para aumentar a arrecadação contribuirão pouco para o cumprimento das metas do arcabouço fiscal.

De acordo com os executivos de bancos e corretoras, a expectativa positiva para a economia recuou 17 pontos em relação a julho e ficou em 36%. Essa queda puxou para baixo a avaliação do governo Lula, que tinha aprovação de 20% em julho e tem 12% na pesquisa atual. 47% dos entrevistados fazem uma avaliação negativa do governo e para 41% a atuação do governo é regular.

A aprovação do trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que teve forte influência na avaliação do governo Lula na pesquisa anterior, recuou 19 pontos percentuais, ficando em 46%, contra 65% em julho. 31% consideram o trabalho do ministro regular e 23% o desaprovam, alta de 12 pontos percentuais desde junho. Para 72%, a economia está na direção errada – em julho, essa era a opinião de 53%.

O mercado voltou a manifestar preocupação sobre a capacidade de o governo aprovar sua agenda no Congresso. Os que duvidam da capacidade de aprovação voltaram a superar os que acreditam nela: 27% a 20%. Para 44%, o espaço aberto para PP e Republicanos no governo não altera esse panorama, enquanto 56% acreditam que pode ter influência positiva. Também há dúvidas sobre as reformas propostas. O panorama mais favorável é o da Tributária: 74% acreditam o Senado concluirá a reforma. Para 72%, a reforma do Imposto de Renda não será votada este ano.

A sondagem quis saber também sobre o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), anunciado em agosto pelo governo federal e constatou que, para 71% o programa é uma medida negativa. Do ponto de vista dos gastos públicos, o valor anunciado de R$ 1,68 trilhão é considerado inadequado por 85% e os investimentos previstos não serão eficientes para fazer o país crescer na opinião de 86%. As expectativas são negativas também sobre investimentos externos no Brasil. Para 36% haverá aumento (contra 54% em julho) e para 51% os investimentos manterão o patamar atual, enquanto 13% avaliam que haverá queda.

No ranking sobre quais as personalidades públicas mais confiáveis, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, manteve a liderança com 85%. Alta também é a preocupação do mercado com o nome do próximo presidente do Banco Central: 68% se dizem “muito preocupados”. Para a reunião desta quarta-feira do Conselho de Política Monetária (Copom), o mercado espera que a taxa Selic seja mantida em 12,75%.

Foram realizadas 87 entrevistas com gestores, economistas, analistas e tomadores de decisão das maiores casas de investimento do Rio de Janeiro e de São Paulo, entre os dias 13 e 18 de julho. As entrevistas foram feitas on-line, através da aplicação de questionários estruturados.

Confira o resultado da pesquisa Genial/Quaest



Sobre a Genial Investimentos

A Genial é uma plataforma de investimentos que tem como objetivo facilitar o acesso ao mercado financeiro, oferecendo os melhores produtos do mercado. Sempre em busca de excelência e inovação, possui hoje mais de R$ 150 bilhões de ativos sob custódia, 700 mil clientes e mais de 20 anos de história. É uma plataforma que acredita em simplicidade e facilidade na hora de investir, por isso, é 100% digital, mas sempre humana.

Sobre a Quaest

A Quaest é uma empresa de inteligência de dados que alia rigor científico e tecnologia para gerar insights que levem os clientes a tomar decisões estratégicas informadas. Com seis anos de experiência em campanhas políticas presidenciais, estaduais e municipais, reúne um time de doutores e mestres das mais diversas áreas do conhecimento. O fundador e CEO da Quaest é Felipe Nunes, Ph.D. em ciência política e mestre em estatística pela Universidade da Califórnia, Los Angeles (UCLA), professor da UFMG e presidente do Centro de Estudos Legislativos. Ele é o criador do Índice de Popularidade Digital (IPD).

