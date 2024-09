SENAI Amapá lança edital com 775 vagas para qualificação profissional gratuita em Macapá, Santana e no Vale do Jari

O SENAI Amapá lançou um edital que oferta 775 vagas para capacitação gratuita nas unidades de Macapá, Santana e do Vale do Jari. Os cursos abrangem áreas como tecnologia, alimentos, moda, metalmecânica, gestão, construção civil, energias renováveis, entre outras.

Em Macapá, são ofertadas 425 vagas, distribuídos nos cursos de padeiro, controlador e programador de produção, almoxarife, operador de processo e distribuição logística, mecânico de motocicleta, mecânico de motor de popa, eletricista de instalação predial, operador de computador, construtor de alvenaria, modelista e agente de produção e consumo sustentável. Na capital, os cursos serão ofertados no Centro de Formação Profissional, localizado na Rua Professor Tostes, 1294 – Santa Rita, e na Unidade Integrada A Banda, localizada na Avenida Ernestino Borges, 257, Centro.

Em Santana, estão disponíveis 250 vagas ofertadas nos cursos de instalador de sistemas fotovoltaicos, eletricista de instalação predial, construtor de alvenaria, controlador e programador de produção, montador e reparador de computador, almoxarife e operador de processos e distribuição logística. As qualificações serão ofertadas no Centro de Formação Profissional, Unidade Santana, localizado na Avenida B1, S/N, bairro Vila Amazonas.

Para a comunidade do Vale do Jari, estão disponíveis 100 vagas, distribuídos nos cursos de comprador, eletricista de instalação predial e operador de computador. O Centro de Formação Profissional, Unidade Jari, funciona na Rua 88, 111, Vila Staff, Monte Dourado, Pará.

Inscrições

As inscrições ocorrerão nos dias 2, 3 e 4 de setembro e poderão ser realizadas pelo site futuro.digital. Ao finalizar o procedimento, o candidato deve confirmar a solicitação no e-mail indicado e efetivar a inscrição. Após isso, é necessário imprimir o comprovante gerado pelo sistema.

O procedimento também poderá ser feito durante a 53ª Expofeira do Amapá, diretamente no espaço da instituição localizado no Pavilhão Aquário da Inovação. Para isso, a pessoa interessada deve comparecer ao local entre 17h e 21h30 com os documentos de identificação pessoal e procurar um dos colaboradores para realizar a inscrição.

É importante que o usuário tenha um e-mail válido para confirmar a inscrição após a finalização do processo.

Etapas

O processo seletivo será dividido em três etapas e a primeira delas a inscrição no site futuro.digital e a confirmação no e-mail. Posteriormente, os candidatos serão convocados para a segunda fase, que consiste em uma avaliação comportamental. Neste momento é necessário fazer a entrega dos documentos para a matrícula.

Após a finalização dessa etapa, o aluno deverá aguardar a confirmação da matrícula realizada e a divulgação da lista do resultado final do processo, prevista para acontecer dia 12 de setembro.

