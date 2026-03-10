Governo do Amapá reforça campanha de doação de potes de vidro para coleta de leite humano

A ação busca ampliar a arrecadação de frascos de vidro de 50 gramas, essenciais para o armazenamento seguro do alimento.

Por Karla Marques

O Governo do Amapá reforça a campanha permanente de doação de potes de vidro utilizados pelo Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital da Mulher Mãe Luzia (HMML), em Macapá. A iniciativa visa ampliar o estoque de frascos para o armazenamento do alimento, que ajuda a salvar a vida de bebês prematuros e recém-nascidos internados em unidades neonatais do estado.

Os recipientes ideais são de vidro com tampa plástica rosqueável, semelhantes aos de café solúvel ou papinhas infantis. A preferência é por potes menores, de aproximadamente 50 gramas, que facilitam o congelamento nas residências das doadoras e garantem maior aproveitamento do leite coletado.

De acordo com a coordenadora do BLH, a nutricionista Belizia Kyarelle, embora as arrecadações sejam frequentes, ainda há dificuldade em obter os frascos pequenos.

“Estamos precisando com urgência dos potes e também da doação de leite. A campanha é: ‘quem não doa leitinho, doa potinho’. Na última arrecadação, conseguimos mais de 1.500 frascos, mas apenas cerca de 300 eram do tamanho ideal, ou seja, aproximadamente 20% do que realmente precisamos”, explicou a coordenadora.



Processo de higienização

Os recipientes têm alta rotatividade no Banco de Leite, pois passam por um rigoroso processo de higienização e esterilização. Ao chegarem à unidade, são avaliados, lavados e submetidos à autoclave, garantindo a segurança microbiológica.

Após esse processo, os vidros são utilizados no armazenamento do leite ordenhado, na pasteurização e na distribuição aos recém-nascidos. Eles também compõem os kits entregues às mães doadoras para a coleta domiciliar.



Atualmente, muitos potes disponíveis têm capacidade entre 150 ml e 160 ml. No entanto, o tamanho pode dificultar o congelamento adequado em freezers domésticos pequenos.

“Quando o frasco é muito grande e o congelamento não é imediato ou uniforme, o leite pode passar por um processo chamado floculação, perdendo suas propriedades. Se arrecadamos 50 litros, por vezes aproveitamos apenas 20 devido a essas falhas no armazenamento”, destacou Belizia.

O uso de frascos menores também evita o reenvase — a transferência do leite de um pote para outro —, prática que aumenta o risco de contaminação por manipulação adicional.

Onde doar

As doações de potes de vidro e de leite humano podem ser feitas nos seguintes locais:

Hospital da Mulher Mãe Luzia: Av. FAB, nº 81, bairro Central, Macapá.

Banco de Leite Humano: Av. FAB, Edifício Macapá Office Center, Macapá.

Foto: Gabriel Maciel/Sesa

Agência de Notícias do Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...