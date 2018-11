Concursos públicos da semana oferecem 3.604 vagas com salários de até R$ 26 mil

Concursos públicos são oportunidades para candidatos com vários níveis de escolaridade em todo o País. Veja o que não fazer na preparação para a prova

A economia brasileira mostra recuperação e, para este ano, a expectativa de inflação foi reduzida por analistas de instituições financeiras pela segunda semana consecutiva, atingindo o índice de 4,4%. Ainda assim, o desemprego ainda atinge milhões e a estabilidade é rara no mercado, cada vez mais marcado pelas vagas temporárias. Para quem busca algo mais estável, os concursos públicos com inscrições abertas podem ser oportunidades em diversas áreas.

O coach de carreira e professor Gabriel Henrique, da Central de Concursos, empresa referência em cursos preparatórios para concursos públicos, fez uma lista com os erros mais recorrentes entre os que buscam oportunidades no setor público, e que, portanto, devem ser evitados. Confira a lista de recomendações e, na sequência, os concursos públicos com vagas abertas nesta semana.

Falta de um plano de estudos

Para obter um resultado satisfatório o ideal é montar um esquema de estudo eficaz. Todo plano de longo prazo exige ajustes durante o caminho. No caso do concurso público não seria diferente. Todo mês o candidato deve buscar novas metas, e preparar um novo quadro de horários, tomando como base o seu desempenho no mês anterior. As lições mais importantes vão surgir das “falhas”. Analise detalhadamente suas ações para entender qual foi o seu erro e poder corrigi-lo a tempo.

