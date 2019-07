Estação Poesia é a novidade desta semana do Macapá Verão

Poetas José Inácio Vieira de Melo e Salgado Maranhão, nomes de projeção nacional na poesia, marcarão presença no evento

A programação do Macapá Verão 2019 está na reta final. Nesta semana, serão quatro eventos para todos os públicos. A festa inicia dia 25, com a consagrada Estação Lunar, na Fazendinha, que contará com o Festival do Melhor Camarão no Bafo.

E uma das grandes novidades do Macapá Verão 2019 ocorrerá também nesta semana, é a Estação Poesia. Os amantes da literatura podem comparecer à Praça Veiga Cabral, nesta sexta-feira, 26. Será uma programação com sarau e declamações de poesia, espaço de autógrafo do autor, exposições e apresentações de artistas locais da literatura, de artes visuais, além de feira de artesanato.

Como poetas convidados, José Inácio Vieira de Melo e Salgado Maranhão, consagrados nacionalmente, estarão entre nomes consagrados da poesia local.

Já no domingo, 28, a programação segue com as domingueiras na Fazendinha, Curiaú, Santa Luzia do Pacuí e Bailique, além da Estação Criança, na Praça Floriano Peixoto. As atrações artísticas do Macapá Verão são acompanhadas de exposições, feira de artesanato, gastronomia, fiscalização e segurança reforçada.

Confira a programação:

Estação Lunar – Fazendinha – 25 de julho (quinta-feira)

Festival Melhor Camarão no Bafo – Ágda – 20h

Ariel Moura – 20h

Nonato Leal – 20h30

Oneide Bastos – 21h

Grupo Guá – Marabaixo estilizado – 21h30

Grupo Pilão – 22h

Zé Miguel – 22h30

Banda Placa – 23h

Exposição com o TudoNoTudo – Afrane Tavorá – 20h à 0h

Estação Poesia – 26 de julho (sexta-feira)

Praça Veiga Cabral

Nitai Santana – 17h

Grupo Boca da Noite – 17h30

Ana Anspach – 18h

Anthony Matheus – 18h30

José Inácio e Salgado Maranhão – show literomusical – 19h

Exposição Jeriel – 16h às 22h

Estação Criança – 27 de julho (sábado)

Praça do Coração

Teatro de Bonecos – 17h

Ops! Não quer pagar pra ver – 17h30

Kayeb – work in process – 18h

Amigos da toada – 18h30

Fazendinha – Domingueira – 28 de julho

MC loucos e b.boys e b.girls – dança – 14h30

Sandra lima e Las Sumanas – 15h

Mayara Braga – 15h30

João Amorim – 16h00

Beto 7 Cordas – 16h30

Banda Amazon Brega – 17h30

Curiaú – Domingueira – 28 de julho

Dedê Mossorô – 15h

Estação Criança – 28 de julho

Praça Floriano Peixoto

União Capoeira – UCA – 16h

Harmonia arte capoeira – 16h

Joca Monteiro – 16h30

Se deixar ela canta – 17h

De janeiro a dezembro – 17h30

Palhaço mutuca de sol a solo – 18h

Bonequinha de pano – 18h30

Cia. Artes e talentos – 19h

Amigos da toada – 19h30

Estação Distritos

Santa Luzia do Pacuí – 28 de julho (domingo) – 12h

Progresso – Bailique – 26, 27 e 28 de julho (sexta, sábado e domingo)

Luau dia 26 de julho – sexta-feira

Bebeto Nandes

Dia: 27 de julho – sábado

Show Baile de Verão

Desfile Musa / Mister Verão

Mauro Cotta

Local: Centro Comunitário

Dia: 28 de julho – domingo

Bailique Verão2019

Local: Arena

Mauro Cotta

Rogéria e Samuel

Estação Saúde

– Torneio de Futebol

– Luta Marajoara

– Melhor Trepador de Açaizeiro

– Melhor Bebedor de Açaí

– Corrida de Rabeta

– Apresentação da Musa e Mister Verão

Cássia Lima

