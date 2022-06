Ação do MP-AP e Ambacs é realizada no Vale Verde, em Fazendinha

Foi na manhã de sábado (4), na Escola Estadual Jacinta Maria Rodrigues de Carvalho Gonçalves, no Vale Verde, Distrito da Fazendinha – Macapá, que o Ministério Público do Amapá (MP-AP) e o Ambulatório de Atenção à Crise Suicida da Universidade Federal do Amapá (Ambacs/Unifap) realizaram a Escuta Psicológica Itinerante. A ação faz parte do projeto AtuAção pela Vida, que visa proporcionar atendimentos para cuidados com a saúde mental e preservação da vida, coordenado pelos promotores de Justiça da Saúde, Fábia Nilci Souza e Wueber Penafort, e pelo coordenador do Ambacs, psicólogo Washington Brandão.

O diretor da Escola Jacinta Carvalho, João Amorim, e o vice-diretor, Leandro Serique, receberam os coordenadores da ação, as equipes da Ambacs e do Ministério Público, e relataram algumas ocorrências registradas dentro e fora do educandário.

“A comunidade é carente, existe também a dificuldade de se expor, por conta do preconceito, mas identificamos a existência de problemas psicológicos de toda a ordem, desde crise de ansiedade à automutilação. Então, só temos a agradecer a parceria com o Ministério Público pela oportunidade de trazer essa ajuda para a escola”, agradeceu Amorim.

Fábia Nilci explicou que a Escuta Psicológica visa a identificação de casos e sintomas que possam levar à ideação suicida ou à automutilação, para que seja feito um pré-diagnóstico e, caso necessário, o devido encaminhamento à rede de apoio.

Psicólogas voluntárias do projeto realizaram roda de conhecimento com alunos e professores, em seguida, iniciaram o atendimento em salas individuais, onde foram feitos o acolhimento, escuta e orientações aos que procuraram os serviços, no horário das 8h às 12h.

Sobre o AtuAção pela Vida

O AtuAção pela Vida, iniciado em 2019, tem a campanha de conscientização que reforça a mensagem “Viver é sempre a melhor opção”, com o objetivo maior da prevenção ao suicídio. O projeto é executado por meio de três eixos: capacitações, escutas itinerantes e campanhas de sensibilização.

