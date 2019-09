LinkedIn está testando função que permite avaliar capacidades do profissional

Rafael Arbulu

A rede social profissional LinkedIn, de propriedade da Microsoft, está testando uma nova ferramenta, que permite a seus usuários responderem testes de múltipla escolha referentes às capacidades profissionais listadas em seus respectivos currículos. A ideia é que recrutadores tenham uma maior confiabilidade nas habilidades de certos candidatos, ao mesmo tempo em que as pessoas que procuram emprego possam reforçar a sua capacitação profissional por meio de comprovação de conhecimento.

Batizada de Skill Assessments (“Teste de Competência”, no Brasil), a função está sendo liberada globalmente hoje (17), porém em fase beta e em pequenos nichos, então é possível que você ainda não a veja em seu perfil. Para saber se você já conta com a novidade, basta acessar o seu perfil na rede e rolar a página até a área de competências e recomendações, logo abaixo da escolaridade e experiência profissional.

Inicialmente, os testes são feitos em inglês e cobrem uma média de 75 capacidades diferentes, todas gratuitas. O plano, porém, é o de ampliar essa oferta “agressivamente”, segundo o gerente de produto do LinkedIn, Emrecan Dogan — ele, aliás, juntou-se ao LinkedIn após a rede social comprar, em 2018, a sua empresa ScoreBeyond, cujo produto era justamente a olferta de testes de capacitação profissional.

A novidade vem em boa hora: após a aquisição da rede pela Microsoft, em junho de 2016, o LinkedIn vem gozando de um amplo crescimento, contando hoje com uma base de mais de 650 milhões de usuários no mundo. Com tanta gente usando a plataforma para discutir temas profissionais, procurar e oferecer empregos, os recrutadores estão tendo cada vez mais dificuldade em obter algum tipo de comprovação das técnicas de candidatos em potencial.

