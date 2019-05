Mega-Sena: Ninguém leva prêmio milionário; agora são R$ R$ 275 milhões em jogo

Mais uma vez ninguém teve a sorte de acertar as seis dezenas do prêmio milionário da Mega-Sena. Na noite de quarta-feira (8), o concurso 2.149 saiu sem vencedores para o prêmio principal, que acumulou e no sábado (11) vai pagar R$ 275 milhões.

OS NÚMEROS SORTEADOS PARA A MEGA-SENA NESTA QUARTA-FEIRA, 8 DE MAIO, FORAM:

21, 23, 37, 44, 46, 48

Apesar de não haver sorteados na Mega, 496 apostadores acertariam cinco dezenas, a famosa “quina”, e ganharam cada um R$ 35.200,20. Já dá para ficar feliz, não é?

Outros 32.880 apostadores acertaram quatro números no sorteio e ganharam, cada um, R$ 758,57.

Via Metro Jornal