Nutricionista desvenda verdades e mentiras sobre alimentação saudável

Sonja Salles defende dietas personalizadas e fala sobre sucos funcionais e sobre os efeitos do jejum intermitente, tema em voga

O fantástico mundo da alimentação saudável é cheio de armadilhas. Na tentativa de desvendar alguns dos seus mistérios (parte deles um tanto contraditória), a nutricionista Sonja Salles, coordenadora da Câmara Técnica de Nutrição Clínica e Esportes, elenca a seguir alguns mitos. Entre eles, a ideia de que tomar água morna com limão limpa o organismo; a teoria de que as dietas de intolerância ao glúten e à lactose emagrecem; e os efeitos do jejum intermitente, tema que está mais do que em voga; entre outros assuntos. Com a palavra, a especialista.

Água morna com limão limpa o organismo?

Esta teoria não tem nenhum fundamento científico. A ideia da “detoxificação” é um mito. O fígado e os rins são os órgãos do corpo humano responsáveis por fazer esta limpeza. Se você tem uma alimentação saudável, se consome frutas e vegetais diariamente, está favorecendo para que este processo ocorra da melhor maneira possível.

Qual é a melhor forma para adoçar uma bebida ou um doce?

A gente sempre tenta usar o açúcar na sua forma mais íntegra. A melhor escolha é o mascavo, que não passa por refinamento e, por isso, mantém propriedades nutricionais, vitaminas e minerais. Além de dar energia. Mas tem pacientes que acham que ele deixa a comida com gosto de rapadura. Então, sugiro o demerara, que é um meio termo. O estévia também é outra opção, mas que também deixa sabor residual. Por fim, a sucralose, que é artificial, acaba sendo um bom adoçante, pois tem o poder de adoçar mais do que o açúcar, e não tem interferência no paladar se vai ao forno ou ao fogão. O mel é um adoçante muito interessante. Tudo depende do perfil e dos objetivos de quem consome estes ingredientes. Não é crime adoçar.

