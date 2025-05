Programação científica terá evento voltado a temas relacionados a Pré-Cop 30

Evento ocorre entre os dias 21, 22 e 23 de maio. Inscrições gratuitas até o dia 23 de maio de 2025.

Estão abertas as inscrições para o evento “Pré-Cop 30” da Universidade Federal do Amapá (Unifap), que irá fomentar debates e reflexões sobre a importância estratégica da Amazônia no contexto das mudanças climáticas e do desenvolvimento sustentável. Interessados podem se inscrever gratuitamente no link https://www2.unifap.br/dpq/pre-cop-30/.

Com o tema “Diálogos Amazônicos: o meio do mundo na Pré-COP 30”, a programação ocorre de 21 a 23 de maio na Biblioteca Central da Unifap, localizada no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP).

Podem participar estudantes de educação básica, graduação, pós-graduação, profissional ou técnico. O momento busca reunir pesquisadores, estudantes, líderes comunitários, gestores e demais interessados para debates e construir soluções colaborativas e inovadoras.

Além das palestras, o evento terá mesas-redondas e exposições de conhecimento científico, tecnológico e cultural, que ocorrerão no auditório da Biblioteca Central da Unifap.

Sobre o evento

O Pré-COp 30 da Unifap tem como objetivo promover debates sobre mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável no contexto amapaense; identificar soluções inovadoras, tecnológicas e culturais por meio de cooperação e propor alternativas que alinhem preservação ambiental com desenvolvimento econômico, respeitando a biodiversidade e as populações locais; alinhar à Unifap nas discussões globais da COP 30; e posicionar o Amapá como protagonista sobre mudanças climáticas, destacando sua relevância para a agenda global; entre outros pontos centrais que serão abordados.

Serviço

Pré-Cop 30 da Unifap

Inscrições gratuitas pelo link https://www2.unifap.br/dpq/pre-cop-30/

Público-alvo: estudantes de educação básica, graduação, pós-graduação, profissional ou técnico.

Data: 21 a 23 de maio de 2025.

Local: Biblioteca Central da Unifap.

Endereço: Rod. Josmar Chaves Pinto, Km 02, Bairro Universidade, Macapá (AP).

* Texto: Ana Carolina Brazão ( Bolsista Assesp/Unifap)

