Valor de ingressos nos parques nacionais aumenta em novembro

Os valores dos ingressos nos parques nacionais serão reajustados a partir de 1º de novembro deste ano, conforme a Portaria nº 547, editada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e publicada no Diário Oficial da União, edição de 27 de setembro de 2019. A atualização obedece ao Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) que, no período de setembro de 2018 a agosto de 2019, ficou em 3,428%. “O acréscimo nas entradas dos parques varia em média de R$ 1 a R$ 2. E ainda há situações que não houve reajuste, devido à regra de arredondamento, como no Parque Nacional de Brasília, que os valores permanecem inalterados”, segundo o ICMBio.

Também há parques em que os ingressos foram atualizados pelo Índice Geral de Preços ao Mercado (IGPM), que no mesmo período ficou em 4,963%. Conforme a Instrução Normativa do ICMBio nº 4, de 15 de setembro de 2014, a regra de reajuste anual é pelo índice IPCA, exceto para os contratos de concessão em que a previsão é pelo índice IGPM. Segundo o presidente do ICMBio, Homero Cerqueira, os valores dos ingressos dos Parques é sempre reajustado pelo ICMBio para repor as perdas inflacionárias, conforme regra estabelecida com os concessionários.

Novos valores

Com o reajuste, o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, um dos mais visitados, o valor do ingresso para o público em geral passará dos atuais R$ 57 para R$ 59. Para os brasileiros, passará de R$ 28 para R$ 30. Os visitantes estrangeiros residentes em países do Mercosul pagarão pelo ingresso de R$ 44 e para os moradores do entorno, que têm desconto de 90%, permanecerá os R$ 6, de acordo com a regra de arredondamento estabelecida pela Instrução Normativa do ICMBio nº 05, de 29 de setembro de 2014.

Já o Parque Nacional da Tijuca passará dos atuais R$ 28, para R$ 30, e na baixa temporada de R$ 14 para R$ 15. No Parque Nacional de Brasília, em razão das regras de arredondamento, os valores dos ingressos permanecem inalterados (sem reajuste), os brasileiros continuam a pagar R$ 14 e o público em geral R$ 28. Já no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha o ingresso para brasileiros e estrangeiros residentes no país, válido por 10 dias, passará de R$ 106 para R$ 111.

Nos Parques Nacionais do Caparaó, da Serra da Capivara, do Itatiaia, do Pau Brasil e da Chapada dos Veadeiros, o valor do ingresso aumentará dos atuais R$ 17 para R$ 18, tanto para brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil. Para estrangeiros, o valor atual de R$ 34 e mudará para R$ 36. Para as pessoas que vivem no entorno, o ingresso será R$ 4. No Parque Nacional Marinho de Abrolhos, cujo valor do ingresso é de R$ 45 para brasileiros, com o reajuste, ficará em R$ 46.

A portaria estabelece também valores para serviços técnicos e de visitação, como acampamento, abrigo, filmagens para fins comerciais, estacionamento, mergulho autônomo e permanência de embarcações. Parque Nacional da Serra dos Órgãos, por exemplo, o camping na parte baixa passa de R$ 21 para R$ 22, para a parte alta o valor permanecerá em R$ 11.

EBC

Curtir isso: Curtir Carregando...