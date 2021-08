II Congresso Amapaense de Fotografia acontece de forma online

O mês de agosto está na agenda de fotógrafos do mundo inteiro como o mês em que se comemora o Dia Mundial da Fotografia (19/08).

Para comemorar a data, a escola de fotografia Photocursos irá promover, nos dias 19 e 20 de agosto, das 19h às 22h, o II Congresso Amapaense de Fotografia (CAF on-line).

A exemplo da primeira edição, serão 6 palestras imperdíveis trazendo profissionais que respiram fotografia todos os dias pra compartilhar com o público técnicas, estratégias e atalhos para ter sucesso ao empreender nessa área nos mais diversos nichos.

Este ano, porém, o evento acontecerá de maneira on-line e os interessados poderão acompanhar, gratuitamente, todos os detalhes da programação, que dará direito a certificado, através do canal da Photocursos no Youtube.

De acordo com o organizador do evento, Alexandre Brito, “o CAF visa debater o mercado fotográfico amapense. Esse ano teremos novamente um excelente time de palestrantes que atuam no mercado local com muita força. É a forma que encontramos, aqui na Photocursos, de estimular o segmentos fotográfico a se preparar, ainda cercado de muitos cuidados, para a retomada gradual de suas atividades. Tudo organizado com muito gosto para alunos, profissionais do setor e demais interessados no mercado fotográfico”, explica.

Confira a programação:

19/08

19h – Alexandre Alves – @estudioalexandrealves

Tema: Ensaio fotográfico feminino em estúdio

20h – Geanny Verena – @estudiogeannyverena

Fotografia de família em estúdio

21h- Cinthya Peixe [email protected]

Tema: Instagram como ferramenta de vendas

20/08

19h – Nagila Rocha – @nagilarochax

Tema: Produção de vídeos para redes sociais

20h- Luiz Machado – @fotoseg_seguros

Tema: FotoSeg – Seguros de equipamentos de foto e vídeo

21h – Everton Fernando – @evertonfernando_

Tema: Fotografia de casamento

Serviço

Congresso Amapaense de Fotografia

CAF ON-LINE

Data: 19 e 20 de agosto

Hora: 19h às 22h

Canal da Photocursos no Youtube

6 palestras que vão mudar sua forma de entender a fotografia como profissão

Perfil Photocursos: http://www.youtube.com/channel/UCVLXf7iT_LG9CG2QbbBnaHg

Photocursos

A Photocursos é uma empresa focada na produção de conteúdo e realização de cursos de fotografia. Além de perfis no instagram e no facebook, temos aqui nosso canal onde, semanalmente, a gente posta vídeos com dicas de fotografia.

www.youtube.com

Assessoria de Imprensa

Mary Paes

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado