CUFA amplia oportunidades nas periferias com chegada do programa Favela Seguros ao estado do Amapá

Parceria nacional fortalece inclusão financeira e geração de renda, levando capacitação profissional para moradores de favelas e periferias amapaenses

A Central Única das Favelas do Amapá (CUFA-AP) passa a integrar uma importante iniciativa nacional voltada à inclusão financeira e ao fortalecimento da economia nas periferias brasileiras. Em parceria com a Favela Holding e a MAG Seguros, a entidade participa da expansão da Favela Seguros, programa que alia proteção familiar, capacitação profissional e geração de renda para moradores de favelas e comunidades.

Após consolidar sua atuação em São Paulo e no Rio de Janeiro, a Favela Seguros inicia uma nova etapa de expansão pelo país. O Amapá está entre os estados contemplados pela iniciativa, reforçando o compromisso de levar oportunidades para territórios historicamente afastados do mercado formal.

Mais do que oferecer seguros acessíveis, o programa forma representantes locais para atuarem na comercialização dos produtos, permitindo que moradores das próprias comunidades se qualifiquem, gerem renda e fortaleçam a economia de seus territórios.

Para a presidente da CUFA Amapá, Alzira Nogueira, a chegada do programa representa um avanço importante para a inclusão social e econômica no estado.

“A Favela Seguros é uma oportunidade concreta para que moradores das periferias tenham acesso não apenas à proteção financeira, mas também à qualificação e à geração de renda. O Amapá fazer parte dessa expansão significa reconhecer o potencial dos nossos territórios e garantir que as nossas comunidades também estejam inseridas em iniciativas nacionais que promovem desenvolvimento, autonomia e inclusão”.

Criada pela união entre a Favela Holding e a MAG Seguros, com apoio social da CUFA, a Favela Seguros já soma mais de R$ 90 milhões em capital segurado e formou dezenas de representantes comunitários nos estados onde iniciou suas operações.

Agora, com a expansão para novos estados, a expectativa é ampliar o número de moradores capacitados para atuar como representantes da empresa em suas próprias comunidades, fortalecendo redes locais de proteção e criando novas oportunidades de trabalho e empreendedorismo.

Os interessados em integrar a equipe da Favela Seguros podem realizar a inscrição por meio do portal oficial da empresa.

Link de inscrições:

https://portalcandidato.fseguros.com.br/campanha

Fotos e texto: Mary Paes

Assessoria de Imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

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