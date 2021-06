Festival Imagem-Movimento abre inscrições para oficina “Educomunicação: produção audiovisual na escola”

Oficina será online e ministrada pelo professor, Carlos Lima (SP). As inscrições são gratuitas e vão até 21 de junho.

Durante a programação do XVII Festival Imagem-Movimento, serão realizadas duas oficinas, dentre elas a oficina “Educomunicação: produção audiovisual na escola”, com foco na produção audiovisual.

A oficina será ministrada pelo professor Carlos Lima em formato online, coordenador do Núcleo de Educomunicação da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Segundo o professor, a oficina é voltada a estudantes do ensino médio, professores e animadores culturais e pretende apresentar propostas para realização de produção audiovisual direcionada a estudantes.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas através do blog do Festival. Interessadxs devem preencher o formulário de inscrição até o dia 21 de junho. As inscrições são limitadas.

A oficina terá duração de dois dias, sendo realizada nos dias 26 e 27 de junho, das 16 às 18h. São 6h de carga horária, com direito a certificado.

Seleção de inscritos

Devido a limitação no número de participantes, a curadoria do festival realizará uma seleção dos alunxs, dando prioridade a inscritos da Região Norte. O resultado com xs selecionadxs para a oficina será divulgado dia 22 de junho nas redes sociais do festival e no blog.

Quem é Carlos Lima

Carlos Lima Professor da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, atua desde 2006 na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo como Coordenador do Núcleo de Educomunicação. Radialista, especialista em Educomunicação formado pela ECA/USP e em Letras pela Unicsul, desenvolveu os projetos Rádio Escolar em 1999 e Imprensa Jovem em 2005. Atuou como conselheiro Municipal de Ciência Tecnologia e Inovação na cidade de São Paulo. Ganhador do prêmio Mariazinha Fusari de Educomunuicação da ECA USP e vencedor e do prêmio Aprendizagem Criativa do MIT com o Programa Imprensa Jovem – Criando Agências de Notícia. Em 2020, ganhou o prêmio mundial Aliança Global de Mídia e Informação da Unesco (UNESCO MIL Alliance).

O mais antigo do norte

FIM

O FIM acontece em terras amapaenses, anualmente, desde 2004, consolidando-se, ao chegar a sua XVII edição, como o festival de audiovisual mais antigo da região norte do país. Esse ano, o evento conta com recursos provenientes da Lei Aldir Blanc de emergência cultural captados através de editais da Secretaria de Estado da Cultura do Amapá (Secult-AP) e, além de sua tradicional equipe de realizadores independentes, essa edição é assinada também pela Oca Produções.

SERVIÇO

Oficina Educomunicação: produção audiovisual na escola

Prazo de inscrições: 15 a 21 de junho

Resultado de selecionados: 22 de junho

Público-alvo: estudantes do ensino médio, professores e animadores culturais

Período da oficina: 26 e 27 de junho (16h às 18h)

Plataforma: será divulgada em breve

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/1R-fy2ysgSew_7KYMaFAUsA8aG-iAYQT9NN1m7XrXyjA/edit

