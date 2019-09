Artistas locais marcam programação cultural na Feira de Negócios do Vale do Jari

Valorização de artistas e grupos locais garantem reconhecimento e diversidade cultural nas apresentações da Feira de Negócios do Jari

Denyse Quintas

De Laranjal do Jari/AP

Artistas e grupos locais integram a programação cultural na Feira de Negócios do Vale do Jari. Grupos de dança, cantores e manifestações culturais proporcionam entretenimento e diversão ao público. Cantor e compositor há décadas no município, José Carlos Serra, descreve o sentimento de valorização e motivação em participar do evento. Para ele, a Feira não é só um espaço de negócios, parcerias e apresentação de artistas, mas sim, para toda a população.

“O Vale inteiro do Jari só tem a ganhar. A valorização que deram para os artistas regionais, isso foi amável. Essa carência que a gente teve antes da Feira estava acabando com a gente. Mas aí vem o Sebrae junta a gente pela muleta, nos carrega pelo braço e coloca a gente lá no alto de novo, isso é maravilhoso”, disse o cantor José Carlos Serra.

Uma estrutura com Palco Cultural está montada na área da Praça João da Silva Nery para apresentação dos artistas locais.

Parceiros

A Feira de Negócios do Vale do Jari é uma realização do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) em parceria com o Governo do Estado do Amapá (GEA); Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari (PMLJ); Instituto Federal do Amapá-Campus Laranjal do Jari; Sindicato do Comércio do Jari (Sindcom/Jari) e Provedor de Internet Fly Web.

Programação

Data: 6 de setembro – Sexta-Feira

Hora: 17h – Abertura Oficial

Hora: 18h – Música Eletrônica

Hora: 20h – Mirian Guedes (Música Gospel)

Hora: 21h30 – Grupo Cultural Magia de Tupã

Hora: 22h – José Carlos Sena (Violão e Voz)

Data: 7 de setembro – Sábado

Hora: 17h – Abertura da Feira ao Público

Hora: 18h – Música Eletrônica

Hora: 19h – Grupo Cultural 3ª Idade (Carimbo)

Hora: 20h – Grupo Cultural HD Jari

Hora: 22h – Banda Black Jack

Data: 8 de setembro – Domingo

Hora: 17h – Abertura da Feira ao Público

Hora: 18h – Música Eletrônica

Hora: 19h – Grupo de Capoeira

Hora: 19h30 – Grupo Gang dos Danados

Hora: 20h30 – Serginho (violão e Voz)

Hora: 22h – Sandro Marcley e Cia.

