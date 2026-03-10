quarta-feira, março 11, 2026
Google Brasil anuncia nova temporada de programas de estágio e aprendizagem com expansão do foco em diversidade

Livia Almeida

Programa SWE+ busca candidatos de UX Design, além de engenharia de software.

São Paulo, 09 de março de 2026 — O Google Brasil iniciou o processo seletivo para seus programas de estágio e aprendizagem de 2026. Com cinco modalidades de ingresso, a iniciativa busca estudantes de ensino superior e médio em diferentes fases da formação. As edições deste ano trazem mudanças relevantes nos critérios de seleção: a inclusão inédita de estudantes indígenas no programa Next Step, anteriormente direcionado apenas para pessoas negras, e a abertura de vagas de UX Design no Programa SWE+, que era focado apenas em engenharia.

As oportunidades são divididas entre as áreas de Negócios e Tecnologia, com jornadas que variam de 3 a 24 meses. A maior parte das posições é para atuação presencial nos escritórios de São Paulo e Belo Horizonte. No entanto, o SWE+ (Software Engineering Intern Program) foi reestruturado para receber candidaturas de estudantes de qualquer região do Brasil, desde que tenham disponibilidade para residir em uma das duas capitais durante o período do estágio.

“Ao expandir o alcance dos nossos programas, reforçamos o compromisso com a formação de talentos plurais e preparados para a economia digital”, afirma Thais Gomes, gerente de programas talentos do Google Brasil. “Nosso objetivo é oferecer uma experiência prática e estruturada, onde estudantes de diferentes origens e regiões possam aplicar seu conhecimento em desafios reais da tecnologia.”

O Google oferece uma trilha de conteúdos preparatórios para os candidatos aos programas. Clique aqui para acessar.

Confira abaixo os detalhes de cada programa e os períodos de inscrição:

1. Foco em Equidade Racial: Next Step (Negócios e Tecnologia)

O programa, premiado por seu pioneirismo na inclusão de talentos sub-representados, oferece uma jornada estendida de 18 meses, focada no desenvolvimento técnico e de soft skills.

  • Público-alvo: Estudantes que se autodeclaram pessoas negras ou indígenas.
  • Duração: 18 meses.
  • Inscrições: 09 de março.
  • Modalidade Business (Negócios):
    • Perfil: Bacharelado em qualquer área, com interesse em Vendas e Comercial.
    • Local: São Paulo (SP).
    • Previsão de Formatura: Entre fevereiro e junho de 2028.
  • Modalidade SWE (Engenharia de Software):
    • Perfil: Bacharelado em Ciência da Computação, Engenharia de Software e áreas correlatas.
    • Local: São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG).
    • Previsão de Formatura: Entre fevereiro e junho de 2028.

2. Estágio em Negócios: Business Intern Program (BIP)

Voltado para uma imersão intensiva no dia a dia corporativo de uma Big Tech.

  • Perfil: Estudantes de Bacharelado com interesse em Vendas, Comercial e Marketing.
  • Local: São Paulo (SP).
  • Duração: 6 meses.
  • Previsão de Formatura: Entre fevereiro e junho de 2027.
  • Inscrições: 23 de março.

3. Tecnologia em Escala Nacional: Software Engineering Intern Program (SWE+)

Este é o único programa que busca talentos de qualquer região do Brasil, desde que tenham disponibilidade para atuar presencialmente em SP ou BH durante os meses de estágio. É focado em projetos técnicos de curta duração e alto impacto.

  • Perfil: Estudantes de Bacharelado em Ciência da Computação, Engenharia de Software e UX Design.
  • Local de atuação: São Paulo (SP) ou Belo Horizonte (MG).
  • Duração: 3 meses.
  • Previsão de Formatura: Dezembro de 2026 ou janeiro de 2027.
  • Inscrições: 06 de abril.

4. Programa de Aprendizagem em Gestão de Projetos

Focado na inserção de jovens no mercado de trabalho e no desenvolvimento de competências administrativas e de gestão.

  • Perfil: Jovens de 18 a 22 anos (sem limite de idade para pessoas com deficiência) residentes em São Paulo. Devem já ter concluído o Ensino Médio, podendo estar no máximo no segundo semestre de cursos técnicos ou superiores.
  • Local: São Paulo (SP).
  • Duração: 24 meses.
  • Inscrições: 20 de abril.

Serviço: As inscrições para todos os programas devem ser realizadas através da página de carreiras do Google. As datas de início do estágio serão comunicadas durante o processo seletivo.

