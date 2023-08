Indígena Tupinambá inventa Futebol em campo redondo com quatro traves e duas bolas no jogo. Batizado de futeoka o jogo vem chamando atenção na internet no vídeoarte no YouTube.

Os indígenas Guaranis de Angra dos Reis participam do vídeo, o Time Real Bracui da Aldeia Sapukai joga um futebol dinâmico e acelerado em volta de um grande círculo.

O projeto é uma homenagem à semana internacional dos Povos Indígenas de 09 a 13 de Agosto.

O seu criador Adilson Dias, ficou popularmente conhecido como o ex-menino menino de rua que se encontrou com a arte, o artista nasceu no Rio de Janeiro, mas vem do ventre de uma guerreira indígena Tupinambá do Sul da Bahia – Ilhéus, o vídeoarte do futebol em campo redondo, também conta com mulheres indígenas de outras etnias representando a “Pachamama” que significa a mãe terra.

O novo futebol tem despertado olhares, uma professora de uma escola em Bangu região da Zona Oeste do Rio, já vislumbra aplicar a atividade com seus alunos, Adilson também tem proposta de desenvolver a atividade nos treinos de um club internacional, como foi noticiado pela revista

“Cansei de Ser Pop” na matéria Projeto Okaeté.

Futebol também é cultura e os indígenas inventaram um jogo fora do quadrado. Para saber mais sobre essa história, links na descrição.

YOUTUBE:

https://youtube.com/@adilsondiasartes

OKAETÉ VIDEOARTE :

https://youtu.be/XyoAbIiemEA

