Amapá Jazz Festival terá três noites de shows gratuitos em Macapá
18ª edição do festival acontece de 22 a 24 de outubro, na Casa do Artesão, com apresentações de artistas locais, nacionais e internacionais.
A 18ª edição do Amapá Jazz Festival será realizada nos dias 22, 23 e 24 de outubro, no Pátio da Casa do Artesão, em Macapá. Com entrada gratuita, o evento reunirá artistas amapaenses, nacionais e internacionais em três noites dedicadas à música instrumental e à diversidade cultural.
Realizado desde 2008, o festival integra o calendário cultural do Amapá e contará, nesta edição, com apresentações musicais, oficinas, debates e atividades voltadas à valorização das manifestações culturais da região.
O evento tem apoio do Governo do Amapá, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult).
Festival valoriza a música e as tradições amapaenses
Além dos shows, a programação prevê atividades de intercâmbio cultural entre músicos, produtores, técnicos e o público.
Entre os temas abordados estão o Marabaixo, o Batuque, o artesanato e outras expressões tradicionais do Amapá. A proposta é estimular a troca de conhecimentos, a formação de novas plateias e o aperfeiçoamento de profissionais ligados à produção cultural.
A edição de 2026 também contempla o projeto Jazz na Calçada, iniciativa itinerante que busca aproximar a música instrumental das comunidades e ampliar o acesso às apresentações culturais.
Artistas locais e internacionais integram a programação
A programação reúne diferentes gerações e estilos musicais. Entre os destaques estão os artistas amapaenses Deize Pinheiro, Jimmy Feiches e Rogério Alsan, além de nomes como Filó Machado e Chris Combette.
As apresentações começam às 19h, durante os três dias de festival.
Confira a programação do 18º Amapá Jazz Festival
Quinta-feira, 22 de outubro
4 atrações
|Horário
|Atração
|19h
|Amazon Music
|20h
|Jazz na Calçada
|21h
|Luiz Otávio
|22h
|Jimmy Feiches
Sexta-feira, 23 de outubro
4 atrações
|Horário
|Atração
|19h
|Amajazzon
|20h
|Edmarcio Paixão
|21h
|Marrecos Land
|22h
|Chris Combette
Sábado, 24 de outubro
3 atrações
|Horário
|Atração
|19h
|Rogério Alsan
|20h
|Deize Pinheiro
|21h
|Filó Machado
Música e economia criativa
O Amapá Jazz Festival também abre espaço para profissionais ligados à produção musical, ao artesanato e a outras atividades da economia criativa.
A realização do evento possibilita a circulação de artistas, o contato entre diferentes experiências musicais e a divulgação da produção cultural amapaense.
Com atividades gratuitas, o festival busca aproximar novos públicos da música instrumental e ampliar as oportunidades de participação da comunidade.
Serviço
Evento: 18º Amapá Jazz Festival
Data: 22, 23 e 24 de outubro de 2026
Horário: A partir das 19h
Local: Pátio da Casa do Artesão, Macapá (AP)
Entrada: Gratuita