Amapá Jazz Festival terá três noites de shows gratuitos em Macapá

18ª edição do festival acontece de 22 a 24 de outubro, na Casa do Artesão, com apresentações de artistas locais, nacionais e internacionais.

A 18ª edição do Amapá Jazz Festival será realizada nos dias 22, 23 e 24 de outubro, no Pátio da Casa do Artesão, em Macapá. Com entrada gratuita, o evento reunirá artistas amapaenses, nacionais e internacionais em três noites dedicadas à música instrumental e à diversidade cultural.

Realizado desde 2008, o festival integra o calendário cultural do Amapá e contará, nesta edição, com apresentações musicais, oficinas, debates e atividades voltadas à valorização das manifestações culturais da região.

O evento tem apoio do Governo do Amapá, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

Festival valoriza a música e as tradições amapaenses

Além dos shows, a programação prevê atividades de intercâmbio cultural entre músicos, produtores, técnicos e o público.

Entre os temas abordados estão o Marabaixo, o Batuque, o artesanato e outras expressões tradicionais do Amapá. A proposta é estimular a troca de conhecimentos, a formação de novas plateias e o aperfeiçoamento de profissionais ligados à produção cultural.

A edição de 2026 também contempla o projeto Jazz na Calçada, iniciativa itinerante que busca aproximar a música instrumental das comunidades e ampliar o acesso às apresentações culturais.

Artistas locais e internacionais integram a programação

A programação reúne diferentes gerações e estilos musicais. Entre os destaques estão os artistas amapaenses Deize Pinheiro, Jimmy Feiches e Rogério Alsan, além de nomes como Filó Machado e Chris Combette.

As apresentações começam às 19h, durante os três dias de festival.

Confira a programação do 18º Amapá Jazz Festival

Quinta-feira, 22 de outubro

4 atrações

Horário Atração 19h Amazon Music 20h Jazz na Calçada 21h Luiz Otávio 22h Jimmy Feiches

Sexta-feira, 23 de outubro

4 atrações

Horário Atração 19h Amajazzon 20h Edmarcio Paixão 21h Marrecos Land 22h Chris Combette

Sábado, 24 de outubro

3 atrações

Horário Atração 19h Rogério Alsan 20h Deize Pinheiro 21h Filó Machado

Música e economia criativa

O Amapá Jazz Festival também abre espaço para profissionais ligados à produção musical, ao artesanato e a outras atividades da economia criativa.

A realização do evento possibilita a circulação de artistas, o contato entre diferentes experiências musicais e a divulgação da produção cultural amapaense.

Com atividades gratuitas, o festival busca aproximar novos públicos da música instrumental e ampliar as oportunidades de participação da comunidade.

Serviço

Evento: 18º Amapá Jazz Festival

Data: 22, 23 e 24 de outubro de 2026

Horário: A partir das 19h

Local: Pátio da Casa do Artesão, Macapá (AP)

Entrada: Gratuita

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