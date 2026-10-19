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Websérie amapaense “20, 30 & 40” explora os encontros, conflitos e recomeços da vida adulta

Livia Almeida

Idealizada e dirigida por Kaio Castillo, produção independente terá lançamento presencial em Macapá, com exibição do primeiro episódio e bate-papo com o elenco

Relacionamentos que mudam, amizades colocadas à prova, expectativas nem sempre correspondidas e escolhas que redefinem caminhos. É entre os afetos, as contradições e os desafios da vida adulta que se desenvolve a trama de 20, 30 & 40, websérie de ficção, que será lançada em 23 de outubro, às 18h30, na Biblioteca Pública Elcy Lacerda, centro da capital. A websérie é produzida em Macapá pela MaKa Films e conta om seis episódios de 15 a 20 minutos. A primeira temporada combina drama e comédia para investigar, a partir de histórias cotidianas, como diferentes pessoas lidam com as relações humanas e as transformações que acompanham o amadurecimento.

Idealizada, roteirizada e dirigida por Kaio Castillo, a obra aposta em personagens com personalidades e perspectivas distintas, cujas experiências transitam entre situações bem-humoradas e conflitos que convidam à identificação. A proposta é explorar as particularidades de cada fase da vida adulta sem perder de vista aquilo que aproxima as pessoas: o desejo de pertencer, as inseguranças diante do futuro, a necessidade de afeto e as dificuldades de conviver com as diferenças.

“Com 20, 30 & 40, quero contar histórias que façam as pessoas se reconhecerem na tela. A vida adulta tem suas contradições, seus momentos engraçados, suas frustrações e suas descobertas. A ideia é reunir tudo isso em uma narrativa que dialogue com o público de maneira natural, mostrando personagens que erram, aprendem, se relacionam e precisam lidar com as consequências das próprias escolhas”, afirma Kaio Castillo, idealizador do projeto e diretor da websérie.

Produção independente feita no Amapá

Realizada sem financiamento ou patrocínio, a primeira temporada é resultado de uma produção audiovisual independente que reúne artistas e profissionais locais em diferentes etapas do processo, da criação e preparação do elenco à fotografia, montagem e finalização de imagem. As gravações começaram em 2026, em Macapá, tendo como locação principal o Set no Açaí, além de espaços públicos da capital e da Panificadora Panini, que cedeu o espaço para uma das cenas.

A iniciativa também busca ampliar o espaço para produções amapaenses no ambiente digital, utilizando a internet como caminho para aproximar a obra do público. Nesse sentido, 20, 30 & 40 integra o movimento de realizadores independentes que investem em narrativas próprias e na valorização dos talentos locais para contar histórias a partir de suas experiências e perspectivas.

O elenco principal é formado por Kaio Castillo, Renilda Navegante, Lorrana Maciel, Victor Fiyero, Magnorte e Luany Luana. Brena Galliot, Mayura Justin e Cremerson Rosa integram o elenco de apoio.

Lançamento terá exibição e conversa com o elenco

A primeira temporada será apresentada ao público durante o evento de lançamento na Biblioteca, e a programação prevê a exibição do primeiro episódio, seguida de um bate-papo com integrantes do elenco, em uma oportunidade para o público conhecer mais sobre a concepção da obra e os bastidores da produção.

Após o evento, os seis episódios serão disponibilizados simultaneamente no canal da MaKa Films no YouTube. A data de estreia digital será anunciada posteriormente. A divulgação também ocorrerá pelas redes sociais Instagram, TikTok e Kwai.

Com a combinação de humor e drama, a websérie propõe um olhar sobre as diferentes maneiras de atravessar a vida adulta. Mais do que delimitar idades, o título sugere um percurso por experiências, dilemas e descobertas que nem sempre obedecem ao calendário — e que, muitas vezes, aproximam pessoas que parecem viver momentos completamente diferentes.

Serviço

Lançamento da websérie “20, 30 & 40” — 1ª temporada

Data: 23 de outubro (sexta-feira)

Horário: 18h30

Local: Biblioteca Pública Elcy Lacerda, Macapá (AP)

Programação: Exibição do primeiro episódio, seguida de bate-papo com integrantes do elenco.

Produção: MaKa Films

Idealização, roteiro e direção: Kaio Castillo

Formato: Websérie de ficção — drama e comédia

Temporada: 6 episódios, com duração estimada de 15 a 20 minutos cada.

Classificação indicativa adotada para divulgação: 14 anos, sujeita aos procedimentos oficiais aplicáveis.

YouTube: https://youtube.com/@makafilmsap

Acompanhe: Instagram, TikTok e Kwai da MaKa Films.

Teaser 1:
https://drive.google.com/file/d/1RFLbrM4NP1cGPsOBLa_j5cm-phUi-0cz/view?usp=drivesdk

Teaser 2:
https://drive.google.com/file/d/10GzJC38QXmmOFaNOOpOkRD1nX0E_BDWH/view?usp=drivesdk

Texto: Mary Paes
Fotos: Arquivo Maka Films

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