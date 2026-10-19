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Escritor venezuelano radicado em Manaus lança livro nesta quinta

Livia Almeida

O escritor venezuelano Xiosmel Ramón Herrera, radicado em Manaus, lança nesta quinta-feira, dia 22 de outubro, às 18h, seu primeiro romance, Cuando murmuran las paredes, publicado em espanhol pela editora argentina Caburé Libros. O evento será realizado na Biblioteca do ICBEU, no Centro da capital amazonense, com entrada gratuita.

A obra foi selecionada em um concurso literário promovido em 2025. O romance apresenta uma narrativa de suspense psicológico em que a mudança para uma nova casa, inicialmente vista como uma oportunidade de recomeço, transforma-se em uma experiência perturbadora. 

Entre porões úmidos, vozes que parecem atravessar as paredes e acontecimentos que desafiam a percepção do protagonista, a história explora a culpa, os traumas e os limites entre realidade e imaginação.

“Com uma atmosfera marcada pela tensão psicológica e pelo desconforto diante do desconhecido, Cuando murmuran las paredes aborda o horror não apenas como manifestação sobrenatural, mas também como uma experiência que emerge da própria condição humana”, afirma Xiosmel.

O lançamento em Manaus também permitirá ao público conhecer o processo de criação do livro e conversar com o escritor sobre a obra e sua trajetória literária.

Sobre o autor

Xiosmel Ramón Herrera nasceu em 1993, em Valencia, na Venezuela. É psicólogo, ator e escritor. Formou-se em Psicologia pela Universidade Yacambú e em Atuação pela Escola de Teatro de Belas Artes de Guanare.

Residente no Brasil desde 2019, fundou em Manaus a Revista Rio Negro, iniciativa sociocultural dedicada à literatura e à valorização da produção literária amazônica. Atualmente, é coordenador de operações do Instituto Hermanitos, organização que desenvolve ações sociais e humanitárias.

Em 2023, publicou o livro de contos Enfermo en Cama Ajena. Em 2026, estreia no romance com Cuando murmuran las paredes, publicado pela editora argentina Caburé Libros.

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