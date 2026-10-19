5 destinos no Amapá para conhecer a natureza amazônica

De praias de água doce a áreas de floresta preservada, o estado reúne paisagens e experiências para quem deseja conhecer a Amazônia.

O Amapá reúne algumas das paisagens naturais mais singulares da Amazônia brasileira. Com extensas áreas de floresta, rios, praias de água doce e unidades de conservação, o estado oferece diferentes possibilidades para quem deseja conhecer a biodiversidade e a cultura da região.

Além das belezas naturais, muitos destinos permitem o contato com comunidades tradicionais e atividades ligadas à história e à identidade amazônica.

Conheça cinco lugares que merecem entrar no roteiro de quem pretende explorar o Amapá.

1. Parque Nacional do Cabo Orange

Localizado no extremo norte do Amapá, o Parque Nacional do Cabo Orange protege ambientes costeiros, manguezais, campos inundáveis e áreas de floresta.

A unidade de conservação abriga diferentes espécies de animais e plantas, além de ecossistemas importantes para o equilíbrio ambiental da região.

O acesso exige planejamento e consulta às regras de visitação estabelecidas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

2. Serra do Navio

Conhecida por sua história ligada à exploração de manganês, Serra do Navio também chama a atenção pelas paisagens cercadas de floresta amazônica.

O município reúne rios, áreas verdes e elementos históricos relacionados à antiga atividade mineral.

A visita oferece a oportunidade de conhecer tanto a natureza quanto parte da história econômica e social do Amapá.

Entre as principais atrações estão a cachoeira da fumaça, o mirante da Mina F12 e a lagoa azul.

3. Fazendinha

Localizada no município de Macapá, a Fazendinha é conhecida por sua praia de água doce às margens do Rio Amazonas.

O destino é procurado por moradores e visitantes que desejam aproveitar a paisagem, a gastronomia regional e momentos de lazer.

A região também proporciona uma experiência próxima da rotina das comunidades que vivem às margens do maior rio do mundo em volume de água.

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4. Cachoeira de Santo Antônio

REF: 014 – Cachoeira de Santo Antônio no Jari

No município de Laranjal do Jari, a Cachoeira de Santo Antônio é uma das paisagens naturais mais conhecidas do sul do Amapá.

A queda d’água, localizada no Rio Jari, chama a atenção pela força da correnteza e pela vegetação amazônica ao redor.

A visita deve ser realizada com orientação local e atenção às condições de acesso e segurança, especialmente nos períodos de maior volume de água.

5. Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque

Considerado um dos maiores parques nacionais de floresta tropical do mundo, o Montanhas do Tumucumaque protege uma extensa área de biodiversidade na Amazônia.

A unidade de conservação possui ambientes de floresta preservada, rios e grande diversidade de espécies.

As atividades turísticas dependem das condições de acesso, das regras de visitação e da organização de roteiros autorizados.

Turismo responsável na Amazônia

Conhecer os destinos naturais do Amapá também significa compreender a importância da conservação ambiental.

Respeitar as comunidades locais, evitar o descarte inadequado de resíduos e contratar serviços de turismo responsáveis são atitudes que contribuem para preservar os lugares visitados.

Antes de viajar, é importante verificar as condições de transporte, hospedagem e visitação.

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