segunda-feira, outubro 19, 2026
Últimos:

AmapáNaturezaTurismo

5 destinos no Amapá para conhecer a natureza amazônica

Livia Almeida

De praias de água doce a áreas de floresta preservada, o estado reúne paisagens e experiências para quem deseja conhecer a Amazônia.

O Amapá reúne algumas das paisagens naturais mais singulares da Amazônia brasileira. Com extensas áreas de floresta, rios, praias de água doce e unidades de conservação, o estado oferece diferentes possibilidades para quem deseja conhecer a biodiversidade e a cultura da região.

Além das belezas naturais, muitos destinos permitem o contato com comunidades tradicionais e atividades ligadas à história e à identidade amazônica.

Conheça cinco lugares que merecem entrar no roteiro de quem pretende explorar o Amapá.

1. Parque Nacional do Cabo Orange

Localizado no extremo norte do Amapá, o Parque Nacional do Cabo Orange protege ambientes costeiros, manguezais, campos inundáveis e áreas de floresta.

A unidade de conservação abriga diferentes espécies de animais e plantas, além de ecossistemas importantes para o equilíbrio ambiental da região.

O acesso exige planejamento e consulta às regras de visitação estabelecidas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

2. Serra do Navio

Foto: Thais Madureira/TripAdvisor

Conhecida por sua história ligada à exploração de manganês, Serra do Navio também chama a atenção pelas paisagens cercadas de floresta amazônica.

O município reúne rios, áreas verdes e elementos históricos relacionados à antiga atividade mineral.

A visita oferece a oportunidade de conhecer tanto a natureza quanto parte da história econômica e social do Amapá.

Entre as principais atrações estão a cachoeira da fumaça, o mirante da Mina F12 e a lagoa azul.

3. Fazendinha

Localizada no município de Macapá, a Fazendinha é conhecida por sua praia de água doce às margens do Rio Amazonas.

O destino é procurado por moradores e visitantes que desejam aproveitar a paisagem, a gastronomia regional e momentos de lazer.

A região também proporciona uma experiência próxima da rotina das comunidades que vivem às margens do maior rio do mundo em volume de água.

Veja também:

10 curiosidades sobre o Amapá que vão surpreender você

4. Cachoeira de Santo Antônio

REF: 014 – Cachoeira de Santo Antônio no Jari

No município de Laranjal do Jari, a Cachoeira de Santo Antônio é uma das paisagens naturais mais conhecidas do sul do Amapá.

A queda d’água, localizada no Rio Jari, chama a atenção pela força da correnteza e pela vegetação amazônica ao redor.

A visita deve ser realizada com orientação local e atenção às condições de acesso e segurança, especialmente nos períodos de maior volume de água.

5. Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque

Considerado um dos maiores parques nacionais de floresta tropical do mundo, o Montanhas do Tumucumaque protege uma extensa área de biodiversidade na Amazônia.

A unidade de conservação possui ambientes de floresta preservada, rios e grande diversidade de espécies.

As atividades turísticas dependem das condições de acesso, das regras de visitação e da organização de roteiros autorizados.

Turismo responsável na Amazônia

Conhecer os destinos naturais do Amapá também significa compreender a importância da conservação ambiental.

Respeitar as comunidades locais, evitar o descarte inadequado de resíduos e contratar serviços de turismo responsáveis são atitudes que contribuem para preservar os lugares visitados.

Antes de viajar, é importante verificar as condições de transporte, hospedagem e visitação.

Veja também:

O que fazer em Macapá? Conheça 10 lugares imperdíveis na capital do Amapá

Você pode gostar também

Cultura amapaense se despede de dois de seus grandes mestres

Livia Almeida

Amapá Jazz Festival terá três noites de shows gratuitos em Macapá

Livia Almeida

Websérie amapaense “20, 30 & 40” explora os encontros, conflitos e recomeços da vida adulta

Livia Almeida

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.