Índ’go e Kobra Sofia vencem últimas seletivas da Batalha de Bandas do Quebramar 2026

Grupos garantiram vaga no palco principal do evento após movimentarem o Treta Club e o Mocambo do Norte com apresentações autorais em Macapá

Por Wallace Fonseca

A etapa seletiva da Batalha de Bandas do Festival Quebramar 2026 definiu seus últimos finalistas no fim de semana em Macapá. Na sexta-feira (16), a banda Índ’go conquistou a maioria dos votos do público no Treta Club. Já no sábado (17), o grupo Kobra Sofia agitou o Mocambo do Norte e encerrou as disputas como campeão da noite. Ambos se apresentarão no palco principal da 8ª edição do festival, que conta com patrocínio master da Petrobras, por meio da Lei Rouanet, e realização do Ministério da Cultura.

Nas duas noites, antes da divulgação do resultado das votações, as bandas paraenses Móbile Lunar e Miriti encerraram a programação musical na sexta-feira e no sábado, respectivamente. A presença dos grupos autorais durante a Batalha de Bandas reforçou a proposta do Festival Quebramar de integração cultural dos artistas amazônidas.

Indie rock tucuju e aquarela musical

Embalando a penúltima noite de seletivas, a Índ’go apresentou uma sonoridade pautada no indie rock com forte pegada tucuju. O grupo mescla referências da música brasileira e ritmos regionais, e destacam o talento e a versatilidade de cada integrante.

“Cada membro traz uma característica única. Antes tínhamos um som mais fechado, mas com a chegada de um amigo baixista adotamos uma pegada mais dançante. Como também toco em uma banda de carimbó, acabamos fazendo uma espécie de aquarela musical, pegamos uma cor daqui, outra dali, e criamos algo novo”, explicou o vocalista Caio César.

Energia, protesto e vaga garantida

Na noite de encerramento das seletivas, a Kobra Sofia tomou conta do Mocambo do Norte com um show marcado pelo carisma, energia e gritos de protesto em defesa da democracia. A performance contagiante sacudiu o público e garantiu a vitória da noite.

“A gente conseguiu a nossa vaga na Batalha de Bandas do Quebramar! Foi incrível, a galera cantou com a gente, foi uma energia insana e é um sonho para mim estar aqui. Vai ter Kobra Sofia no palco principal, bora com a gente!”, celebrou Dylan Cavalcante, vocalista do grupo.

Visibilidade no cenário autoral independente

Com a vitória nas seletivas, Índ’go e Kobra Sofia garantiram presença no palco principal do Festival Quebramar 2026, marcado para ocorrer entre os dias 27 de outubro e 1º de novembro, no Anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá.

A oportunidade coloca os artistas amapaenses em evidência ao lado de grandes atrações do festival e proporciona maior visibilidade e projeção para a nova cena da música independente regional e nacional.

Fotos: Geórgia Salvador, Alejandro Passos, Ingrid Gibson

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