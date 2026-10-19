Vitrine global: empresários amapaenses buscam oportunidades na gigante Canton Fair, na China

Missão do Sebrae Amapá conecta empreendedores a fornecedores, tecnologias e tendências internacionais em uma das maiores feiras de comércio domundo

Neto Vinhas

Novos fornecedores, tecnologias, conexões comerciais e possibilidades de expansão estão no horizonte dos empresários amapaenses que participam da Missão EmpresarialChina 2026, promovida pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae). A delegação está na China para conhecer oportunidades de mercado e participar da Canton Fair, uma das maiores e mais tradicionais feiras de comércio internacional domundo.

Realizada desde 1957, a Canton Fair, também conhecida como Feira de Cantão, reúne fabricantes, fornecedores e compradores de diversos países. O evento apresentaprodutos e soluções de diferentes setores, conectando empresas a tendências, tecnologias e oportunidades comerciais em escala internacional.

Para os empreendedores do Amapá, a participação representa a possibilidade de conhecer novos mercados, avaliar fornecedores, comparar soluções e identificar alternativasque contribuam para a competitividade dos negócios locais.

Desenvolvimento

O presidente do Sebrae Amapá, Josiel Alcolumbre, destaca a importância de aproximar os pequenos negócios de experiências internacionais e criar condições paraque os empreendedores ampliem sua atuação comercial.

“Levar os empresários amapaenses para um ambiente internacional como a Canton Fair é uma oportunidade de ampliar horizontes, conhecer novas possibilidades e fortalecera competitividade dos pequenos negócios. Queremos que essa experiência se transforme em conhecimento, conexões e oportunidades que contribuam para o desenvolvimento do Amapá”, afirma Josiel Alcolumbre.

Inovação

A diretora técnica do Sebrae Amapá, Suelem Amoras, ressalta que o contato com diferentes mercados permite aos empreendedores identificar tendências, conhecer soluçõese buscar referências para aprimorar seus negócios.

“Estar em contato com um mercado tão dinâmico como o chinês permite aos empresários conhecer novas tecnologias, observar tendências e identificar oportunidadesque podem fazer a diferença em seus empreendimentos. Essa troca de experiências fortalece a visão estratégica e estimula a inovação nos pequenos negócios”, destaca Suelem Amoras.

Expectativa

Para Clarissa Récio, empreendedora da Clarissa Gastronomia, acompanhar a missão e vivenciar de perto o ambiente internacional de negócios representa uma oportunidadede ampliar a visão empreendedora e conhecer novas possibilidades de mercado.

“Estar na Canton Fair é uma oportunidade de buscar novidades que possam agregar ao meu negócio na área da gastronomia. Quero conhecer produtos, equipamentos etecnologias que possam trazer melhorias para o nosso dia a dia, além de buscar inspiração para inovar e oferecer cada vez mais qualidade aos nossos clientes. É uma experiência que amplia nossa visão de mercado e nos permite identificar oportunidades para ocrescimento do empreendimento”, pontua Clarissa Récio.

Oportunidade

A programação da missão também contempla visitas técnicas e atividades em outros importantes centros comerciais chineses, incluindo Hong Kong, Yiwu e Shanghai,ampliando o contato dos participantes com diferentes dinâmicas de mercado.

Ao aproximar os empresários amapaenses de um dos principais ambientes de negócios do mundo, o Sebrae Amapá busca fortalecer os pequenos negócios, estimular a inovaçãoe ampliar as possibilidades de inserção em novos mercados.

Serviço:

Unidade de Marketing e Comunicação

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