Belém ganha biblioteca com acervo superior a 12 mil obras

Espaço integra o Centro Cultural do Banco da Amazônia e conta com ambientes de acesso gratuito para leitura e estudo, além de recursos de acessibilidade

Uma biblioteca com 12,5 mil obras, de um acervo que também guarda parte da memória da Amazônia, volta a abrir as portas para a população de Belém. Nesta quinta-feira, 15, às 10h30, o Banco da Amazônia reinaugura seu espaço literário, agora integrado ao Centro Cultural, no bairro da Campina, em Belém. A entrada é gratuita.



Criada em 1967, a Biblioteca fechou as portas durante a pandemia da Covid-19. Quando retomou as atividades, passou a concentrar os atendimentos no público interno da instituição. Agora, depois de uma reforma que ampliou e renovou suas instalações, volta a receber também o público externo, em um ambiente que se soma às exposições, apresentações artísticas e demais atividades culturais e de lazer oferecidas pelo Centro Cultural.



“Queremos que as pessoas que vêm às exposições, aos espetáculos e às outras programações também descubram a Biblioteca, conheçam seu acervo e encontrem aqui um lugar para ler, estudar e pesquisar”, afirma Ana Amélia Fadul, gerente do Centro Cultural Banco da Amazônia.



Obras raras – Localizada na sobreloja, a Biblioteca ocupa uma área de quase 184 metros quadrados, com salão de leitura, salas de estudo individuais e em grupo e a área do acervo bibliográfico. Quem for ao local encontrará desde romances, literatura paraense e livros infantojuvenis até obras raras, como uma edição do livro “Poranduba amazonense”, que reúne narrativas orais indígenas coletadas e transcritas por João Barbosa Rodrigues, publicado em 1890.



Acessibilidade – Para utilizar a Biblioteca, o visitante deverá apenas realizar um breve cadastro na recepção do Centro Cultural. O espaço também dispõe de recursos de acessibilidade. O sistema DOSVOX auxilia pessoas cegas na utilização de computadores, enquanto o VLibras traduz conteúdos digitais para a Língua Brasileira de Sinais (Libras). O acesso por elevador também facilita a circulação de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.



Autores – A gerente do Centro Cultural Banco da Amazônia, Ana Amélia Fadul, explica que a Biblioteca também poderá receber eventos literários, como lançamento de livros. Outro objetivo é continuar ampliando o acervo, inclusive dando ainda mais espaço aos autores da região.

“A ideia é sempre manter a porta aberta para avaliação de obras que se adequem ao acervo. Inclusive, autores interessados em apresentar suas obras para uma análise podem entrar em contato conosco pelo e-mail centrocultural@basa.com.br para buscar informações e orientações sobre os critérios considerados para essa inclusão no acervo”, conclui.



Cinema e Literatura – A reinauguração da Biblioteca contará com duas programações gratuitas: a exibição do curta de animação Menino Urubu, seguida de conversa com o cineasta e diretor Fernando Alves, que durante o evento também lançará seu primeiro livro infantil, “A Grande Fúria do Pequeno Duende”, uma história com lições sobre empatia, amizade, perdão e compreensão.

SERVIÇO



Centro Cultural Banco da Amazônia

Endereço: Avenida Presidente Vargas, 800, Campina, Belém

Quinta-feira, 15/10 – Reinauguração da Biblioteca do Banco da Amazônia

Hora: 10h30

Entrada: gratuita.

Exposições em cartaz

Burle Marx – Expedição Amazônia;

Floresta Encantada (até 18 de outubro);

Fluxos, de Miguel Chikaoka (a partir de 29 de outubro).

Entrada: gratuita

Visitação: terça a sexta, das 10h às 16h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 14h.

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