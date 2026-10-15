Ideias da universidade podem virar negócios no Amapá em grande encontro de inovação

Demoday Acelera Unifap 2026 apresenta projetos de estudantes e pesquisadores com potencial de chegar ao mercado, conectando talentos acadêmicosao ecossistema de inovação

Neto Vinhas

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) realiza, nesta sexta-feira (16), o Demoday Acelera Unifap 2026, evento que marca a etapa finalde uma jornada de empreendedorismo e ideação na universidade. Com o tema “Amazônia Empreendedora: Ideias que Geram Futuro”, a programação ocorre das 14h às 18h, no Auditório da Biblioteca Central da Universidade Federal do Amapá (Unifap), em Macapá, com entradagratuita.

A iniciativa reúne estudantes, pesquisadores, professores, empreendedores e representantes do mercado para conhecer soluções desenvolvidas no ambiente acadêmico.Durante o encontro, as equipes finalistas apresentarão seus projetos em pitches, apresentações rápidas de negócios, avaliados por uma banca formada por investidores, mentores e representantes do ecossistema de inovação.

Soluções

As propostas contemplam seis áreas estratégicas: Saúde, Educação, Exatas e Tecnologia, Gestão e Negócios, Meio Ambiente e Ciências Humanas e Sociais. Além dasapresentações e da premiação dos projetos vencedores, o público poderá participar de palestras sobre inovação e Movimento Empresa Júnior, além de ampliar conexões com profissionais e empresas.

Desenvolvimento

Para a gerente de Inovação do Sebrae Amapá, Josseli Pantoja, o encontro evidencia como o conhecimento acadêmico pode contribuir para o desenvolvimento regional.

“O Demoday mostra o potencial da comunidade acadêmica para criar soluções reais para o Amapá. São projetos que podem ultrapassar a teoria, transformar ideias emnegócios e contribuir para uma economia mais inovadora e sustentável”, destaca Josseli Pantoja.

Coordenação

O evento é realizado pelo Sebrae Amapá, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão e Ações Comunitárias (Proeac/Unifap) e a Federação das Empresas Juniores doEstado do Amapá (Fejeap). A ação também conta com a participação da Abstartups e do Tucuju Valley.

Inscrições

As inscrições para o público ouvinte são gratuitas e dão direito a certificado de participação. Os interessados podem garantir a vaga até o dia do evento pelaplataforma Even3, no endereço: https://www.even3.com.br/acelera-unifap-783190/.

Serviço:

Unidade de Marketing e Comunicação

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