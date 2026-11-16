O sonho de oficializar uma união e ter os direitos reconhecidos pelo casamento civil ganhou mais um passo nesta segunda-feira (16). O Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), por meio do Programa Casamento na Comunidade, realizou a Oficina do Casamento Homoafetivo, com a participação de 17 casais habilitados para a 5ª edição do projeto. O encontro ocorreu no miniauditório do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) Rosemary Palmeirim, no Fórum de Macapá.

A atividade marcou a etapa final de preparação para a cerimônia coletiva, prevista para 25 de novembro, às 16h, na sede da Secretaria Estadual de Políticas para Mulheres (AMA LBTI), no Centro de Macapá.

A atividade contou com a participação dos servidores do Cejusc Rosemary Palmeirim.

“A oficina permite esclarecer dúvidas, conhecer os direitos garantidos por lei e reforçar a importância da cidadania e do reconhecimento social das famílias homoafetivas”, destacou a palestrante Regina Coutinho.

Durante a oficina, os casais receberam orientações sobre direitos de família, direitos humanos, relações interpessoais e prevenção de conflitos. A programação também aborda aspectos jurídicos do casamento civil, como regimes de bens, direitos e deveres dos cônjuges e o reconhecimento legal das relações familiares.

A proposta é que os participantes cheguem à cerimônia com informações claras sobre as implicações jurídicas do casamento e mais segurança para tomar decisões sobre a vida a dois.

Após anos de convivência com o videomaker Maurício Silva, o professor universitário João Loureiro relatou que a oficialização do casamento representa uma nova etapa na vida do casal e amadurecimento da decisão.

“A formalização é um meio de afirmar nossa identidade, buscar respeito e combater o preconceito que ainda existe”, disse o professor universitário.

Sobre a oficina, ele enfatizou a importância das orientações jurídicas e do acolhimento, que esclareceram dúvidas e trouxeram mais segurança para a cerimônia do dia 25 de novembro.

“Chegamos à oficina com muitas dúvidas, mas recebemos os esclarecimentos necessários. Foi um momento importante de acolhimento, que nos deixou mais à vontade e seguros”, concluiu João Loureiro.

A nail designer Agata Poliana, alimentava o sonho de casar e Tainã Arantes que convive com ela há 4 anos, então,sentiu o desejo de realizar seu desejo.

“Para mim a maior forma de amor, é fazer bem à pessoa que se ama, é proteger, cuidar, inclusive, na minha falta, assegurar os direitos dela”, explicou Tainã Arantes.

Casamento na Comunidade

Há 21 anos, o Programa Casamento na Comunidade, desenvolvido pelo TJAP em parceria com a Assembleia Legislativa do Amapá (Alap) e cartórios, facilita o acesso à formalização da união civil. A iniciativa atende pessoas que enfrentam dificuldades financeiras ou sociais para oficializar o casamento.

Como participar

As inscrições para o Programa Casamento na Comunidade ficam abertas do dia 1º ao dia 20 de cada mês. Os interessados devem procurar a Central de Conciliação, no Fórum de Macapá, localizado na Avenida FAB, nº 1.737, bairro Central. O atendimento ocorre das 7h30 às 18h.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (96) 99144-3740 ou pelo e-mail casamentonacomunidade@tjap.jus.br.

Secretaria de Comunicação do TJAP

Texto: Ivna Penante

Fotos: Yarlen Farias

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