Festival chega à quarta edição com programação gratuita de 17 a 19 de novembro, reunindo saberes quilombolas, intercâmbio cultural e apresentações de Batuque e Marabaixo

A música, a memória e os saberes ancestrais do Quilombo do Curiaú estarão em destaque de 17 a 19 de novembro, durante a quarta edição do “QUILOMBO GROOVE – Preces, Louvores e Batuques do Quilombo do Curiaú’, em Macapá. Com atividades na Maloca da Tia Chiquinha e no Centro Cultural Raízes do Bolão, o festival promove oficinas, vivências, demonstrações de práticas tradicionais e apresentações culturais para valorizar a identidade quilombola e fortalecer a transmissão de conhecimentos entre gerações.

Nos dias 17 e 18, a programação será dedicada a estudantes e visitantes, com atividades pela manhã e à tarde. O público poderá conhecer a produção artesanal de tambores, a fabricação da tradicional gengibirra e o beneficiamento da mandioca para a produção de farinha e derivados. Também haverá exposição de artesanato com Tia Benna, oficina Tocando-Cantando Marabaixo e Batuque e contação de histórias sobre a memória do quilombo. As atividades se repetem nos dois dias, em horários diferenciados.

Para Cláudio Silva, um dos coordenadores do evento, o festival é uma oportunidade de compartilhar a ancestralidade quilombola com diferentes públicos. “O Quilombo Groove é um espaço de valorização da nossa história e de transmissão dos saberes que nossos ancestrais nos confiaram. Queremos que crianças, jovens e visitantes conheçam essas práticas diretamente com quem as mantém vivas, compreendendo que o Marabaixo, o Batuque, a produção de instrumentos, a culinária e as narrativas do Curiaú são expressões de uma identidade que precisa ser reconhecida e preservada”, destaca.

Realizado pela Cia. Ói Nóiz AKÍ, por meio do Comitê de Cultura do Estado do Amapá, em parceria com o Grupo Raízes do Bolão, o projeto propõe uma imersão no território quilombola, conectando música, fé, educação, memória e resistência. A iniciativa também chama atenção para ameaças ao território, como a especulação fundiária e imobiliária, e defende a salvaguarda de seu patrimônio cultural e natural.

O encerramento será no dia 19 de novembro, a partir das 18h, no Centro Cultural Raízes do Bolão, com apresentações de grupos de Batuque e Marabaixo, artistas e músicos convidados. A noite celebra as sonoridades negras e o encontro entre gerações, reafirmando o Curiaú como território de criação e potência cultural.

A edição integra as ações do Programa Nacional dos Comitês de Cultura no Amapá e o Novembro Negro, por meio da campanha “CULTURA NEGRA VIVE!”, que contribui para fortalecer o Mapa das Ações do Brasil pela Igualdade Racial, iniciativa que reúne projetos e atividades de promoção da igualdade racial em todo o país.

PROGRAMAÇÃO

17 e 18 de novembro – Vivências e oficinas

Manhã: de 9h às 11h

Tarde: das 14h às 17h

19 de novembro – Encerramento

A partir das 18h – Apresentações de grupos de Batuque e Marabaixo, artistas e músicos convidados.

Local: Centro Cultural Raízes do Bolão, na Maloca da Tia Chiquinha, Quilombo do Curiaú, Macapá (AP).

Mais informações: Instagram @quilombogrooveap

Fotos: Dylan Cavalcante

Texto: Mary Paes

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