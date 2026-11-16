Cerimônia será realizada no dia 17 de novembro e reunirá seleções de 20 estados brasileiros para o início da disputa nacional

A Taça das Favelas Brasil 2026, campeonato promovido pela Central Única das Favelas (CUFA) e produzido pela InFavela, realiza sua cerimônia de abertura no dia 17 de novembro, no Igloo Super Hall, em Curitiba. Pela primeira vez, o Paraná será sede da etapa nacional da maior competição entre favelas do mundo, que reunirá seleções de 20 estados brasileiros em busca do título.

A programação gratuita contará com o sorteio das chaves, que definirá os grupos e os primeiros confrontos da competição, além do show de MC Hariel. Um dos principais nomes do funk nacional, o artista sobe ao palco às 19h para celebrar a chegada do torneio ao Paraná.

A cerimônia marca o início da quinta edição nacional da Taça das Favelas, com seleções masculinas e femininas formadas por atletas que se destacaram nas etapas estaduais. A programação reunirá atletas, lideranças comunitárias, representantes das CUFAs estaduais, autoridades e o público em uma celebração do futebol e da cultura das favelas. Os portões serão abertos às 16h, com início da cerimônia às 17h.

Criada em 2012, no Rio de Janeiro, a Taça das Favelas é considerada o maior campeonato entre favelas do mundo. A iniciativa utiliza o futebol como ferramenta de inclusão social e valorização dos talentos das favelas. Sua etapa nacional teve início em 2022, em comemoração aos dez anos da competição, reunindo seleções estaduais na disputa pelo título brasileiro. Em 2026, o torneio chega à sua quinta edição nacional, com Curitiba recebendo a competição pela primeira vez.

Mais do que dar início à competição, a cerimônia de abertura será um momento de encontro entre as favelas de diferentes regiões do Brasil. A programação gratuita reunirá as delegações em uma celebração que destaca o protagonismo das favelas e a dimensão nacional do campeonato. O público também poderá acompanhar de perto a apresentação das seleções que entrarão em campo na disputa pelo título brasileiro.

No Amapá, a primeira edição do Torneio ocorreu com o futebol feminino, nos meses de setembro e outubro, no estádio Glicério de Souza Marques, e selecionou 18 atletas para a competição em Curitiba.

Atletas selecionadas (AP):

1- Fabiola Joaquina Nascimento Da Silva (Goleira)

2- Brunna Carine Damião Cyrilo

3- Leudiane Nieli da Silva Ramos

4- Ayloan Ysobele Pereira Dantas

5- Taianny Gonçalves Alves

6- Ana Paula Teixeira Pereira

7- Marcele Leao Almeida

8- Tainara Baia dos Santos

9- Edicleia dos Santos Ramos

10- Ana Clarisse Santos dos Santos (Goleira)

11- Isabela Cristina Pinheiro Oliveira

12- Andy Emanuele Freitas Almeida

13- Cristiane Barbosa das Neves

14- Yohanne Cordeiro Pires

15- Micaela dos Reis Figueiredo

16- Beatriz Dominique do Rosario Ramos

17- Ana Beatriz Vales Ramos

18- Karen Christina Tavares Cordeiro

Delegação:

Dayane Neves Conceição (CUFA)

Carliomar da Silva Costa (CUFA)

Leandro Moteiro Tavares (Técnico)

A Taça das Favelas Brasil é realizada pela Central Única das Favelas (CUFA), Favela Holding e Instituto Athús, produção da InFavela e cooperação da UNESCO. Conta com patrocínio master da Petrobras, Friboi e Super Cimed, patrocínio ouro de F/Seguros, MAG e Vai Voando, patrocínio prata de Assaí Atacadista, na categoria masculina, e VR, além do patrocínio bronze da Prefeitura Municipal de Curitiba. A competição também conta com parceria institucional do iFood, promoção da TV Globo, Eletromidia e CDOOR e apoio da FSB Holding, DFM Advocacia e Consultoria, Secretaria de Estado do Esporte do Paraná e Sanepar.

Serviço:

Data: Terça-feira, 17 de novembro de 2026

Local: Igloo Super Hall, Curitiba (PR)

Abertura dos portões: 16h

Início da programação: 17h

Show de MC Hariel: 19h

Entrada: Gratuita, mediante retirada de ingresso pela plataforma Sympla

Informações: Instagram @tacadasfavelasbrasil

Texto: Comunicação Taça das Favelas Brasil

Fotos: Ítalo Marques e Comunicação Cufa Amapá

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