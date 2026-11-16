Com apoio do programa BioConecta, associação AVILION fechou contrato com a Chips Amazonas; primeira entrega beneficiou famílias da comunidade de Liberdade e proximidades

A banana pacovã cultivada na comunidade de Liberdade, em Manicoré, começa a percorrer um novo caminho: sair da produção local e chegar diretamente à indústria. A Associação dos Agricultores e Agroextrativistas da Vila da Liberdade e Ilha de Onças (AVILION) fechou contrato com a Chips Amazonas, e a primeira entrega foi feita no final do mês de outubro. A parceria é resultado da aproximação com compradores promovida pelo BioConecta, iniciativa ligada ao EcoAm, plataforma de desenvolvimento de territórios na Amazônia por meio da bioeconomia.

O presidente da associação, Miqueias Peixoto Duarte, conta que a conexão com o projeto ajudou os produtores a acessar compradores e apresentar o que cultivam.

“O BioConecta é muito importante. A gente, que era isolado, não tinha ajuda de órgãos públicos. Com o projeto, fomos apresentados ao mercado para comercializar os produtos que temos na comunidade e na associação. Estão apresentando a gente aos empresários para comprar nossos produtos”, afirmou, durante participação no 4º FIINSA, o Festival de Investimentos de Impacto e Negócios Sustentáveis da Amazônia, realizado pelo Impact Hub Manaus e pelo Idesam.

A AVILION reúne 122 sócios e trabalha com banana, melancia e mandioca, entre outros produtos. A primeira negociação com a Chips Amazonas envolve a banana pacovã e deve beneficiar diretamente cerca de dez famílias produtoras. Para Miqueias, uma das mudanças mais importantes é a possibilidade de vender por um preço mais justo.

“Antes do BioConecta, tinha o atravessador, que era a grande dificuldade na nossa região. O preço da nossa produção ficava muito baixo. O projeto trouxe mais oportunidade para a gente vender nossos produtos por um preço mais justo”, diz o presidente.

Para o sócio da Chips Amazonas, David Lúcio, a parceria também ajuda a fortalecer a agricultura familiar e a dar visibilidade à produção local. “Quando você vê esse produto no supermercado ou em outros lugares, não está só comprando um produto. Está ajudando uma cadeia de famílias agricultoras do município, famílias simples que precisam escoar essa matéria-prima para ter renda e garantir o ganha-pão do dia a dia”, afirma.

O tesoureiro da associação, Rodrigo Araújo, também destaca a abertura de novos canais de venda. Segundo ele, o projeto levou empresas até a comunidade e ajudou a transformar uma possibilidade de negócio em contrato. “O BioConecta veio para somar com os produtores da comunidade. Ele chegou e deu essa oportunidade que a gente não tinha; levou empresas para dentro da nossa associação, para dentro da nossa comunidade, para que pudessem fechar contrato”, relata.

Primeiro passo

A negociação com a Chips Amazonas representa um primeiro passo para aproximar a produção da AVILION de compradores sem depender exclusivamente de intermediários. Rodrigo afirma que a associação já começou a fornecer banana à empresa e espera ampliar os resultados. “A associação tinha esse propósito de vender a produção sem um atravessador. A gente fechou um contrato, já está entregando a produção e a parte financeira começou a crescer. Vai melhorar mais ainda com esse projeto”, diz.

Sobre a experiência no 4º FIINSA, Rodrigo destacou que o encontro ampliou o acesso a conhecimentos e contatos que podem ser compartilhados com os demais associados.

“Na comunidade, a gente fica longe, fica isolado. Ter a oportunidade de participar de um evento grandioso como esse é muito importante para adquirir conhecimento, conhecer grandes empresas e organizações e levar tudo isso para dentro da nossa comunidade e da associação”, afirma. Ele diz que a participação também ajuda a valorizar o trabalho coletivo: “As pessoas vão se sentir orgulhosas de a diretoria estar participando desse evento e do projeto BioConecta ter incentivado a gente a estar aqui”.

BioConecta

O BioConecta atua no fortalecimento de negócios sustentáveis e na aproximação entre produtores e mercado. A metodologia combina diagnóstico das comunidades, formação em gestão, produção e comercialização, identificação de oportunidades e acompanhamento das negociações e entregas.

Em Manicoré e Carauari, o projeto está ampliando o acesso ao mercado e acompanhando as oportunidades de comercialização, com ações de prospecção e visitas a potenciais compradores, buscando estabelecer novas parcerias comerciais e fortalecer os canais de venda para os produtos dos empreendedores e produtores locais.

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