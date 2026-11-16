Inscrições para o processo seletivo encerra dia 10 de dezembro de 2026. Ao todo, são ofertadas 22 vagas.

* Por Jacqueline Araújo (Assesp/Unifap)

Estão abertas, gratuitamente e até 10 de dezembro de 2026, as inscrições para o Mestrado em Desenvolvimento da Amazônia Sustentável (PPGDAS), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), por meio do site https://sigaa.unifap.br/sigaa/public/home.jsf (ir na aba menu: Pós-graduação / Stricto Sensu / Processos seletivos).

Veja aqui o edital completo

Poderá participar da seleção o(a) candidato(a) que tiver diploma de nível superior. Ao todo, são ofertadas 20 vagas para a turma de 2027, sendo 5 destinadas à pessoas negras (pretos e pardos), indígenas, pessoa com deficiência (PcD), incluindo pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Serão ofertadas também 2 vagas supranuméricas para indígenas, quilombolas, pessoas trans (transexuais / transgêneros / travestis), populações do campo (agricultor familiar, extrativista, ribeirinho, pescador artesanal, trabalhador assalariado rural, assentado rural, ou acampado da reforma agrária), pessoas em situação de deslocamento forçado ou migrantes internacionais (refugiados, solicitantes de asilo, portador de visto humanitário, apátridas).

Confira aqui o edital de seleção para vagas supranuméricas

O processo seletivo terá quatro etapas: 1) carta de motivação e memorial; 2) avaliação da proposta de pesquisa; 3) entrevista, que será realizada presencialmente nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2027; e 4) avaliação do Currículo Lattes.

A lista definitiva dos aprovados será publicada no dia 25 de fevereiro de 2027, no site do PPGDAS/Unifap e nos canais oficiais de comunicação da Unifap.

Sobre o curso

O Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento da Amazônia Sustentável (PPGDAS) tem como objetivos proporcionar formação científica, com a devida articulação teórico-prática, a pessoas com título de nível superior; estimular investigação científica criteriosa sobre os processos de desenvolvimento regional; capacitar para pesquisa e docência; desenvolver espírito crítico e rigor nas publicações científicas; e conferir o título de mestre(a) em Desenvolvimento da Amazônia e Sustentabilidade.

As linhas de pesquisa do mestrado são “Desenvolvimento e Planejamento Socioeconômico” e “Meio Ambiente e Planejamento”. O prazo para conclusão do curso é de 24 (vinte e quatro) meses.

Serviço

Seleção de alunos para a turma 2027 do Mestrado em Desenvolvimento da Amazônia Sustentável

Inscrições gratuitas até 10 de dezembro de 2026, no site https://sigaa.unifap.br/sigaa/public/home.jsf. Vagas: 15 vagas para ampla concorrência, 5 para cotas de ações afirmativas e 2 vagas supranuméricas. Público-alvo: pessoas com diploma de nível superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo). Editais de seleção do processo seletivo estão disponíveis em https://www2.unifap.br/ppgdas/editais/.

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