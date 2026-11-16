Experiência liderada pelos Wajãpi inaugurou novo modelo de reconhecimento e proteção das terras indígenas no Brasil, com participação das comunidades

Amapá, 16 de novembro de 2026 – O povo Wajãpi celebra os 30 anos da homologação da demarcação de sua Terra Indígena, no Amapá. A festa, realizada nos dias 13 e 14 de novembro, na aldeia Kwapo’ywyry, reuniu comunidades e parceiros para festejar uma conquista que garantiu direitos territoriais e fortaleceu a organização coletiva do povo, além de recordar as ameaças enfrentadas antes da demarcação e os desafios que permanecem na defesa da terra.





Livro Terra Indígena Wajãpi – Dominique Tilkin Gallois



A regularização fundiária da Terra Indígena Wajãpi começou em 1980, com a identificação da área por um Grupo de Trabalho da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), e foi concluída em 1996, com a homologação da demarcação física por decreto presidencial. Esse processo histórico foi liderado pelos próprios indígenas que, diante de ameaças como o sarampo e o garimpo, buscaram apoio técnico e financeiro da Funai, do Centro de Trabalho Indigenista (CTI) e da GTZ, agência governamental alemã de cooperação técnica

, para realizar a demarcação física do território, inaugurando um modelo de demarcação participativa no Brasil.







Livro Terra Indígena Wajãpi – Dominique Tilkin Gallois



Trinta anos depois da demarcação, os mais de 607 mil hectares da Terra Indígena Wajãpi continuam abrigando uma extensa área de floresta amazônica bem conservada, sem desmatamento, com águas limpas e muita biodiversidade.

“Foi por isso que demarcamos, porque tem muitos que querem tirar a nossa terra. Havia garimpos na nossa terra. Havia gateiros e pescadores que deixaram os rios poluídos. Contaminaram os rios, os peixes, as caças e a terra. A demarcação foi muito boa porque nos protege dos inimigos”, relata Kumare Waiãpi, chefe da aldeia Pairakae.



“Para o Iepé, é uma grande alegria apoiar e acompanhar os Wajãpi nessa celebração. A intensa participação do povo no processo de demarcação resultou em um grande envolvimento dos grupos locais na gestão e proteção territorial, que perdura até hoje”, afirma Lucia Szmrecsányi, coordenadora do Programa Wajãpi no Instituto Iepé. Segundo ela, a celebração também é um momento de renovar e reforçar a ligação dos Wajãpi com a própria terra.



A festa

A festa foi organizada pelo Conselho das Aldeias Wajãpi – Apina, em parceria com a Associação Wajãpi Terra Ambiente e Cultura (AWATAC), a Associação dos Povos Indígenas Wajãpi Triângulo do Amapari (APIWA-TA), o Instituto Iepé e a Fundação Heinrich Böll. A preparação começou dias antes. Homens e mulheres se mobilizam por semanas para preparar a aldeia para receber parentes e convidados, além de organizar a bebida tradicional servida durante a festa, o kasiri, fermentado à base de mandioca.

A festa escolhida para a ocasião foi o pakumeme, ou “festa de peixe pacu”, com cantos e danças que imitam o movimento dos pacus subindo as cachoeiras dos rios. Os Wajãpi têm dezenas de celebrações diferentes. Para eles, uma festa é uma troca de bebida para convidados que vêm cantar um tema do seu repertório.



Demarcação, autonomia e proteção da floresta

Além de garantir aos povos indígenas e aos seus filhos e netos o direito de continuar vivendo em uma floresta em pé, manter seus modos de vida e transmitir conhecimentos, a demarcação também tem impacto direto na conservação dos biomas, em especial a Amazônia. Em todo o Brasil, as Terras Indígenas ajudam a conter invasões, garimpo e desmatamento, além de proteger rios e biodiversidade.



“Trinta anos depois, a demarcação permanece como um marco na garantia dos direitos territoriais e da autonomia dos povos originários. Reconhecer e proteger uma Terra Indígena é muito mais do que estabelecer limites geográficos, significa assegurar as condições para a continuidade dos modos de vida, das culturas, dos conhecimentos e das relações dos povos com seus territórios”, destaca Regine Schönenberg, diretora da Fundação Heinrich Böll no Brasil, que acompanhou o processo de demarcação nos anos 1990, quando atuava na GTZ.



A antropóloga Dominique Tilkin Gallois coordenou o processo de demarcação na época junto ao Programa Wajãpi do CTI e esteve na celebração relembrando esse trabalho. “Me lembro que vocês não tinham uma ideia de limites. Com a luta, entenderam que tinham que defender a integridade da sua terra. Mas, de uma forma muito bonita, vocês sabem gerenciar o que está além dos limites”, comentou, referindo-se à relação de amizade que os indígenas cultivam com seus vizinhos.



A demarcação de terras indígenas é uma obrigação do Estado brasileiro, prevista no artigo 231 da Constituição Federal de 1988.

Sobre o Instituto Iepé

O Iepé – Instituto de Pesquisa e Formação Indígena é uma organização sem fins lucrativos cuja missão é contribuir para o fortalecimento cultural e político dos povos indígenas no Amapá, norte do Pará e divisas com Roraima e Amazonas, para a gestão comunitária e coletiva dos seus territórios, com desenvolvimento sustentável e direitos reconhecidos, empregando estratégias colaborativas em redes, articulações e coletivos nacionais e Pan-Amazônicos. Com uma equipe multidisciplinar, o Iepé mantém escritórios em Macapá, Oiapoque, Santarém, Oriximiná, Boa Vista e São Paulo. O Instituto é parceiro dos Wajãpi desde a sua fundação, em 2002.

Sobre a Fundação Heinrich Böll

A Fundação Heinrich Böll é uma organização política ligada ao Partido Verde alemão, presente em mais de 35 países e atuando no Brasil há mais de 25 anos. Sua missão é promover diálogos pela democracia e a garantia dos direitos humanos e da justiça socioambiental. Em parceria com organizações da sociedade civil, movimentos sociais e pesquisadores, realiza debates, apoia a produção de conhecimento e publica materiais gratuitos. No país, apoia iniciativas que unem a proteção do meio ambiente aos direitos dos povos do campo e da floresta, além de estratégias para que as tecnologias, incluindo a inteligência artificial, sejam criadas e usadas a partir de uma perspectiva de direitos humanos.

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