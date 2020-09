Ações e eventos virtuais celebram o Dia da Amazônia

Até 05 de setembro, a Fundação Amazonas Sustentável (FAS) promove ações para reforçar a importância do engajamento da sociedade em prol da conservação da Amazônia

No próximo sábado, dia 5, será celebrado o Dia da Amazônia em todo Brasil. Para enaltecer a data, a Fundação Amazonas Sustentável (FAS) realizará várias atividades e eventos virtuais. A instituição é referência internacional no assunto, atuando há mais de 12 anos em prol da preservação da floresta.

A primeira ação ocorrerá nesta quarta-feira, dia 2, com o lançamento através das rede sociais da FAS (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter e Youtube), da websérie “Missão Aliança Covid-Amazonas” que mostra as ações que a instituição está fazendo, desde o início da pandemia do novo coronavírus, para diminuir os impactos da Covid-19 nas populações ribeirinhas e indígenas, e para quem vive em locais distantes. São imagens sobre as atividades, as dificuldades para atuar na Amazônia e, principalmente, com depoimentos dos beneficiados. Ao todo, a missão Aliança atingiu mais de 32 municípios do Estado, fez mais de 110 ações e beneficiou mais de 4,5 mil comunidades, aldeias e bairros, além de mais de 230 mil pessoas.

Já na quinta-feira, dia 3, às 16h (hora Manaus), a FAS realiza o webinar ”Saúde na Floresta Amazônica”, através do seu canal no Youtube “TV FAS Amazonas”. Tem o objetivo de debater as estratégias de conservação da Amazônia, por meio do empoderamento das comunidades tradicionais, inclusive, em tempo de pandemia do coronavírus. Segundo o superintendente geral da FAS, Virgilio Viana, o evento online apresentará propostas para melhorar o atendimento básico de saúde nas comunidades ribeirinhas e indígenas do Amazonas.

Continuando a programação da semana alusiva ao Dia da Amazônia, a FAS participará do webinar “Investimento Social pela Amazônia”, promovido pelo Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (Gife), na sexta-feira, dia 4, das 9h às 12h (hora Manaus). O evento é aberto ao público e para participar, basta se inscrever no site: www.congressogife.org.br/2020.

Ainda na sexta-feira, dia 4, a partir das 8h30, a Fundação realizará o XXVI Encontro de Lideranças das Unidades de Conservação (UCs). É um evento fechado, mas que fará um amplo debate sobre como está a situação das UCs diante da pandemia da Covi-19 e outros assuntos relacionados às comunidades desses locais.

Finalizando a semana, no sábado, dia 5, às 10h (hora Manaus) no Dia da Amazônia, a FAS em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas (Sema) realizará a live “Como a Amazônia cuida da gente?” através dos perfis no Instagram: @fasamazonas e @semaamazonas. A atividade faz parte do projeto “Áreas Protegidas”, executado pela FAS e Sema, e que possui financiamento do Andes Amazon Fund.

O evento virtual é aberto ao público geral e terá a participação do Virgilio Viana e do secretário da Sema, Eduardo Tavera. Antes da realização dessa live, a FAS está fazendo algumas perguntas aos seus seguidores relacionadas ao meio ambiente. Junto com a Sema, a instituição também lançou um desafio nas redes sociais para as pessoas fazerem um vídeo, de um minuto, respondendo a pergunta “Como a Amazônia cuida da gente?”. As respostas dessas perguntas e os vídeos serão apresentados durante a live.

Segundo a supervisora de Políticas Públicas da FAS, Letícia Cobello, essa iniciativa visa esclarecer o importante papel das UCs no desenvolvimento socioeconômico, na conservação das florestas e na proteção dos modos de vida dos povos e comunidades tradicionais, incentivando também reflexões sobre como enxergar o valor das florestas, inclusive para quem vive nos centros urbanos.

Sobre o Dia da Amazônia

O Dia da Amazônia foi instituído pela Lei nº 11.621, de 19 de dezembro de 2007, com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância da maior floresta tropical do mundo e da sua biodiversidade para o planeta. O dia 5 de setembro foi escolhido, porque nesta data em 1850, o príncipe Dom Pedro II decretou a criação da Província do Amazonas (atual estado do Amazonas).

