Voo que partia de Manaus com destino a Santarém retorna ao aeroporto após colisão com pássaro

MANAUS (AM) – O voo 1646 com o trecho Manaus (MAO) e Santarém (STM) decolou da capital amazonense na tarde desta terça-feira, 15, mas precisou retornar para o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes após acontecer um ‘birdstrike‘, ou seja, uma colisão com ave em tradução livre do inglês

De acordo com informações obtidas pela REVISTA CENARIUM, cerca de 45 passageiros ocupavam o avião que partia para a cidade paraense. Uma comissária explicou que “o protocolo de segurança da Gol diz que o avião deve retornar em caso de quaisquer incidentes”.

Em nota, a assessoria de imprensa da companhia aérea responsável pelo voo confirmou que devido a um birdstrike (colisão com ave) logo nos primeiros minutos após a decolagem do voo, foi necessário retornar a Manaus para realização de manutenção na aeronave.

Cerca de 45 passageiros estavam no local. (Foto: Romulo D’Castro/CENARIUM)

Ainda segundo a companhia, “todos os clientes impactados receberam as tratativas necessárias. O voo será operado em outra aeronave com nova decolagem prevista para 23h45, horário local”, informou a GOL, que lamentou os transtornos causados, mas reforçou que todas as ações relacionadas ao voo foram tomadas com foco na segurança.

Acidentes recorrentes

Há pouco mais de um mês, outro acidente aéreo assustou passageiros. Após decolar da capital amazonense, um voo da empresa Azul Linhas Aéreas com destino a Recife precisou retornar para Manaus por pane mecânica, na madrugada desta segunda-feira, 10, por volta das 2h.

Uma das turbinas da aeronave pegou fogo minutos depois da decolagem do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Em imagens publicadas nas redes sociais, é possível ver o desespero dos passageiros e a tensão ao perceberem o acidente.

